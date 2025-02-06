Формат Ліги чемпіонів знову можуть змінити — що чекає на вболівальників

Головний трофей Ліги чемпіонів УЄФА. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Із самого початку наступного сезону можуть змінитися правила проведення матчів Ліги чемпіонів УЄФА. Нововведення стосуватимуться регламенту проведення поєдинків.

Загальний час матчів єврокубкових турнірів може змінитися, повідомляє The Guardian.

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Профспілка футболістів і багато європейських клубів наполягають на внесенні важливої зміни в правила проведення матчів Ліги чемпіонів. Починаючи з сезону 2025/2026 час поєдинків єврокубкового турніру може змінитися.

Тьяго Алькантара допомагає проводити жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Новий формат матчів ЛЧ

Тривають дискусії з приводу внесення нових змін до регламенту проведення Ліги чемпіонів. Наступного сезону можуть затвердити правило, згідно з яким команди перестануть грати додаткові тайми.

У разі, якщо поєдинок завершиться внічию, учасники матчу відразу перейдуть до пенальті. Це необхідно для того, щоб знизити навантаження на футболістів. Щороку кількість матчів, які проводять гравці, зростає. Зокрема, на основному етапі Ліги чемпіонів команди проводять тепер не 6, а 8 поєдинків.

Клуби та профспілки просять УЄФА внести нове правило, яке дасть змогу гравцям зменшити навантаження, а отже уникнути травм. Якщо зміна набуде чинності, вона торкнеться й інших єврокубкових турнірів.

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