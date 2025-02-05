Шахтарю влітку отримає вигідну пропозицію щодо трансферу Судакова

Георгій Судаков під час зустрічі з журналістами. Фото: УНІАН

Керівництво донецького "Шахтаря" готується до трансферу лідера команди Георгія Судакова. На гравця збірної України зберігається попит серед європейських грандів.

Наприкінці нинішнього сезону Судаков зможе переїхати до Італії, повідомляє Calciomercato.

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Уже півтора сезону Георгій Судаков є головним претендентом на відхід із "Шахтаря". Тільки під час зимового трансферного вікна-2025 донецьку команду залишили три гравці основного складу, але хавбек збірної України продовжує виступати за "гірників". Клуб розраховує отримати великі гроші за свого гравця.

Судаков (ліворуч) та Мудрик у збірній України. Фото: УНІАН

Трансфер Судакова вже скоро

Італійський "Наполі" вже давно цікавиться футболістом "Шахтаря". Взимку цього року головний тренер "партенопейців" Антоніо Конте просив керівництво клубу запросити заміну для Хвічі Кварацхелії, який пішов у "ПСЖ". Це прохання не було задоволене, але влітку "Наполі" повернеться на трансферний ринок.

Уже відомо, які гравці зможуть перейти в неаполітанську команду. Крім Георгія Судакова, це Едон Жегров із "Лілля" і збірної Косово. У "Наполі" розуміють, що на ці трансфери доведеться витратити великі гроші, але італійці готові до цього.

У сезоні 2024/2025 Судаков провів за "Шахтар" 25 поєдинків, записав на свій рахунок 10 м'ячів і зробив 4 асисти.

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