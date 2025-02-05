Шахтеру летом получит выгодное предложение по трансферу Судакова

Шахтер получит новое выгодное предложение по трансферу Судакова
Руководство донецкого "Шахтера" готовится к трансферу лидера команды Георгия Судакова. На игрока сборной Украины сохраняется спрос среди европейских грандов.
В конце нынешнего сезона Судаков сможет переехать в Италию, сообщает Calciomercato.
Уже полтора сезона Георгий Судаков является главным претендентом на уход из "Шахтера". Только во время зимнего трансферного окна-2025 донецкую команду покинули три игрока основного состава, но хавбек сборной Украины продолжает выступать за "горняков". Клуб рассчитывает получить большие деньги за своего игрока.
Трансфер Судакова уже скоро
Итальянский "Наполи" уже давно интересуется футболистом "Шахтера". Зимой этого года главный тренер "партенопейцев" Антонио Конте просил руководство клуба пригласить замену для Хвичи Кварацхелии, который ушел в "ПСЖ". Эта просьба не была удовлетворена, но летом "Наполи" вернется на трансферный рынок.
Уже известно, какие игроки смогут перейти в неаполитанскую команду. Помимо Георгия Судакова, это Эдон Жегров из "Лилля" и сборной Косово. В "Наполи" понимают, что на эти трансферы придется потратить большие деньги, но итальянцы готовы к этому.
В сезоне 2024/2025 Судаков провел за "Шахтер" 25 поединков, записал на свой счет 10 мячей и сделал 4 ассиста.
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