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Шахтер получит новое выгодное предложение по трансферу Судакова

5 февраля 2025 13:23
Станислав Костюк - Редактор
Шахтеру летом получит выгодное предложение по трансферу Судакова
Георгий Судаков во время встречи с журналистами. Фото: УНИАН
Станислав Костюк - Редактор

Руководство донецкого "Шахтера" готовится к трансферу лидера команды Георгия Судакова. На игрока сборной Украины сохраняется спрос среди европейских грандов. 

В конце нынешнего сезона Судаков сможет переехать в Италию, сообщает Calciomercato

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Уже полтора сезона Георгий Судаков является главным претендентом на уход из "Шахтера". Только во время зимнего трансферного окна-2025 донецкую команду покинули три игрока основного состава, но хавбек сборной Украины продолжает выступать за "горняков". Клуб рассчитывает получить большие деньги за своего игрока. 

Михаил Мудрик
Судаков (слева) и Мудрик в сборной Украины. Фото: УНИАН

Трансфер Судакова уже скоро 

Итальянский "Наполи" уже давно интересуется футболистом "Шахтера". Зимой этого года главный тренер "партенопейцев" Антонио Конте просил руководство клуба пригласить замену для Хвичи Кварацхелии, который ушел в "ПСЖ". Эта просьба не была удовлетворена, но летом "Наполи" вернется на трансферный рынок. 

Уже известно, какие игроки смогут перейти в неаполитанскую команду. Помимо Георгия Судакова, это Эдон Жегров из "Лилля" и сборной Косово. В "Наполи" понимают, что на эти трансферы придется потратить большие деньги, но итальянцы готовы к этому. 

В сезоне 2024/2025 Судаков провел за "Шахтер" 25 поединков, записал на свой счет 10 мячей и сделал 4 ассиста. 

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