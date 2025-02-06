Ребров обирає склад збірної України — курйозне відео

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

Збірна України скоро почне готуватися до матчів плей-офф Ліги Націй. При цьому головному тренеру команди ще тільки належить скласти заявку футболістів, які візьмуть участь у поєдинках із Бельгією.

Журналісти "Трибуни" на своїй сторінці в Instagram поділилися фантазією про те, як міг відбуватися процес вибору гравців минулого року.

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Восени 2024 року збірна України розв'язала завдання щодо виходу в плей-оф Ліги Націй. Команді вдалося забезпечити вихід із групи в останньому турі групового етапу. Під час змагання "синьо-жовті" зіткнулися із серйозними труднощами через травми основних гравців команди.

Георгій Судаков в складі збірної України. Фото: УАФ

Кадрові рішення Реброва

У матчах Ліги Націй через різні проблеми зі здоров'ям не могли брати участь Віктор Циганков, Михайло Мудрик, Віталій Миколенко та інші футболісти. Сергію Реброву довелося задіяти як гравців із резервного списку команди, так і дебютантів збірної України.

"Синьо-жовті" домоглися виходу з групи в драматичній боротьбі, але отримали в суперники сильну збірну Бельгії. Не відомо, які українські футболісти візьмуть участь у березневих матчах, але портал "Трибуна" в жартівливій формі представив варіант, як Сергій Ребров спілкується з гравцями національної команди. Цей той випадок, коли краще один раз побачити.

Матчі збірних України та Бельгії в Лізі Націй відбудуться 20 і 23 березня.

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