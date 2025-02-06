Ребров выбирает состав сборной Украины — курьезное видео

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ

Сборная Украины скоро начнет готовиться к матчам плей-офф Лиги Наций. При этом главному тренеру команды еще только предстоит составить заявку футболистов, которые примут участие в поединках с Бельгией.

Журналисты "Трибуны" на своей странице в Instagram поделились фантазией о том, как мог происходить процесс выбора игроков в прошлом году.

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Осенью 2024 года сборная Украины решила задачу по выходу в плей-офф Лиги Наций. Команде удалось обеспечить выход из группы в последнем туре группового этапа. По ходу соревнования "сине-желтые" столкнулись с серьезными трудностями из-за травм основных игроков команды.

Георгий Судаков в составе сборной Украины. Фото: УАФ

Кадровые решения Реброва

В матчах Лиги Наций из-за разных проблем со здоровьем не могли принимать участие Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, Виталий Миколенко и другие футболисты. Сергею Реброву пришлось задействовать как игроков из резервного списка команды, так и дебютантов сборной Украины.

"Сине-желтые" добились выхода из группы в драматической борьбе, но получили в соперники сильную сборную Бельгии. Не известно, какие украинские футболисты примут участие в мартовских матчах, но портал "Трибуна" в шутливой форме представил вариант, как Сергей Ребров общается с игроками национальной команды. Этот тот случай, когда лучше один раз увидеть.

Матчи сборных Украины и Бельгии в Лиге Наций состоятся 20 и 23 марта.

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