Шовковський заблокував трансфер молодого вихованця Динамо

Шовковський не відпустив із Динамо молодого гравця — деталі
У складі київського "Динамо" мали відбутися серйозні зміни під час зимового трансферного вікна 2025 року. Слідом за Георгієм Бущаном із команди могли піти ще кілька футболістів.
Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський попросив не продавати двох гравців, повідомляє Telegram-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".
"Динамо" збиралося не тільки продавати гравців, а й підписувати новачків. Ці процеси повністю взаємопов'язані. Керівництво "біло-синіх" поки що не зуміло здійснити трансфер гравця Саліфу Сума з азербайджанської "Зірі". Саме тому київський клуб не відпустив захисника Максима Дячука, на якого претендувала іспанська команда. І цей випадок виявився не поодиноким.
Заблокований трансфер "Динамо"
Олександр Шовковський попросив відставити в команді 18-річного Кирила Пашка, на якого претендував грузинський клуб "Динамо" з Тбілісі. Молодого футболіста хотіли взяти в оренду з правом викупу, але кияни не погодилися на цю пропозицію.
Головний тренер "біло-синіх" попросив залишити в команді молодого вихованця клубу Кирила Пашка, який виступає в "Динамо" U-19. Цей футболіст грає на правому фланзі атаки. Тренери "біло-синіх" та юнацьких збірних України вважають Пашка одним із головних талантів покоління.
Нагадаємо, колишній півзахисник "Динамо" Сергій Сидорчук пояснив, чому Андрій Ярмоленко був і залишається важливим гравцем для збірної України.
Колишній головний тренер національної команди Олег Блохін є легендою українського футболу — чому він практично зник із медійного поля.
Андрій Воронін був одним із перших успішних легіонерів в історії України — де він зараз і чим займається.
Читайте Новини.LIVE!