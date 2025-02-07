Шовковський заблокував трансфер молодого вихованця Динамо

Тренер Олександр Шовковський пояснює завдання Паоло Герреро. Фото: пресслужба "Динамо"

У складі київського "Динамо" мали відбутися серйозні зміни під час зимового трансферного вікна 2025 року. Слідом за Георгієм Бущаном із команди могли піти ще кілька футболістів.

Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський попросив не продавати двох гравців, повідомляє Telegram-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".

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"Динамо" збиралося не тільки продавати гравців, а й підписувати новачків. Ці процеси повністю взаємопов'язані. Керівництво "біло-синіх" поки що не зуміло здійснити трансфер гравця Саліфу Сума з азербайджанської "Зірі". Саме тому київський клуб не відпустив захисника Максима Дячука, на якого претендувала іспанська команда. І цей випадок виявився не поодиноким.

Кирило Пашко в "Динамо". Фото: instagram.com/kirill.pashkoo/

Заблокований трансфер "Динамо"

Олександр Шовковський попросив відставити в команді 18-річного Кирила Пашка, на якого претендував грузинський клуб "Динамо" з Тбілісі. Молодого футболіста хотіли взяти в оренду з правом викупу, але кияни не погодилися на цю пропозицію.

Головний тренер "біло-синіх" попросив залишити в команді молодого вихованця клубу Кирила Пашка, який виступає в "Динамо" U-19. Цей футболіст грає на правому фланзі атаки. Тренери "біло-синіх" та юнацьких збірних України вважають Пашка одним із головних талантів покоління.

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