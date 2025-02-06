Де зараз український футболіст Андрій Воронін та чим він займається

Український футболіст Андрій Воронін під час Турніру чемпіонів. Фото Синиця Олександр / УНІАН

Цей вже легендарний український гравець за свою кар'єру встиг пограти за безліч європейських клубів. Серед них були клуби першої величини.

Колишній гравець німецьких "Майнца", "Байера" та "Герти", англійського "Ліверпуля", московського "Динамо" Андрій Воронін вже давно завершив кар'єру, після чого працював у Росії до самого початку повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Воронін та Росія

Воронін працював у тренерському штабі московського "Динамо". Але, за даними ЗМІ, залишив територію Росії у перший же день повномасштабного вторгнення.

Він супроводив свій від'їзд рядом повідомлень у Instagram, які зводились до цілком логічних прокльонів у сторону російських військ.

Пізніше стало відомо, що Воронін розірвав контракт з "Динамо", який продовжив за день до початку повномасштабної війни.

Де зараз Воронін

У квітні 2022 року в інтерв'ю німецькому Bild він розповів, що виїхав до Німеччини.

"Як українець я більше не міг там залишатись. З татом ми виїхали з Москви через Амстердам, моя дружина зробила це пізніше через Стамбул. Нам пощастило, більше не треба нікуди тікати. Вся моя сім’я у Рейнланді, нашому будинку не загрожують бомби. Тут батько, свекруха, ми взяли ще чотирьох українців", — розповів він.

У вересні 2022 року Воронін зіграв за команду легенд "Ліверпуля" проти легенд "Манчестер Юнайтед".

У січні 2023 року він мав взяти участь у благодійному турнірі, організованому в Норвегії.

У лютому 2023 року в інтерв'ю тому ж Bild він сказав, що через війну дуже давно не був на могилі матері.

Періодично ходили чутки щодо його можливої тренерської роботи у Німеччині, але вони поки що так і залишись чутками.

Останній на сьогодні його пост в Instagram присвячений дню народження доньки. Він датований жовтнем минулого року. Пости поруч також присвячені дітям та, схоже, відпочинку на фоні гарних краєвидів.

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