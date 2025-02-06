Где сейчас украинский футболист Андрей Воронин и чем он занимается

Украинский футболист Андрей Воронин во время Турнира чемпионов. Фото Синица Александр / УНИАН

Этот уже легендарный украинский игрок за свою карьеру успел поиграть за множество европейских клубов. Среди них были клубы первой величины.

Бывший игрок немецких "Майнца", "Байера" и "Герты", английского "Ливерпуля", московского "Динамо" Андрей Воронин уже давно завершил карьеру, после чего работал в России до самого начала полномасштабного вторжения в Украину, сообщает портал Новини.LIVE.

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Воронин и Россия

Воронин работал в тренерском штабе московского "Динамо". Но, по данным СМИ, покинул территорию России в первый же день полномасштабного вторжения.

Он сопроводил свой отъезд рядом сообщений в Instagram, которые сводились к вполне логичным проклятиям в сторону российских войск.

Позже стало известно, что Воронин разорвал контракт с "Динамо", который продлил за день до начала полномасштабной войны.

Где сейчас Воронин

В апреле 2022 года в интервью немецкому Bild он рассказал, что уехал в Германию.

"Как украинец я больше не мог там оставаться. С папой мы уехали из Москвы через Амстердам, моя жена сделала это позже через Стамбул. Нам повезло, больше не надо никуда бежать. Вся моя семья в Рейнланде, нашему дому не угрожают бомбы. Здесь отец, свекровь, мы взяли еще четырех украинцев", — рассказал он.

В сентябре 2022 года Воронин сыграл за команду легенд "Ливерпуля" против легенд "Манчестер Юнайтед".

В январе 2023 года он должен был принять участие в благотворительном турнире, организованном в Норвегии.

В феврале 2023 года в интервью тому же Bild он сказал, что из-за войны очень давно не был на могиле матери.

Периодически ходили слухи о его возможной тренерской работе в Германии, но они пока так и остались слухами.

Последний на сегодня его пост в Instagram посвящен дню рождения дочери. Он датирован октябрем прошлого года. Посты рядом также посвящены детям и, похоже, отдыху на фоне красивых пейзажей.

Напомним, в сети появилось шуточное видео, которое раскрывает "секрет" вызова футболистов в сборную Украины.

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