Динамо переглядає свого вихованця на зборі в Туреччині — це топовий бомбардир U-19

У Динамо вперше показали майбутню зірку клубу — йому лише 18
Київське "Динамо" повернулося після нетривалої перерви до підготовчого збору в Туреччині. В першому товариському матчі підопічні Олександра Шовковського зустрілися зі "Шкендією" з Північної Македонії.
На гру Шовковський випустив ряд цікавих молодих гравців, серед яких виділимо центрального нападника Федора Задорожного, повідомив портал Новини.LIVE.
У "Динамо" ще один цікавий талант
"Динамо" взяло на другу частину тренувального збору 18-річного Задорожного, який в кінці 2024 року був відкликаний з оренди в "Зорі" разом з центральним захисником Дем’яном Третяком.
Задорожний вийшов у стартовому складі та запам’ятався, хоч й не забивав у матчі. При цьому він виділявся своїм зростом (195 см), хорошою координацією та швидкістю.
Цього сезону в юнацькій першості за "Зорю" він забив 18 голів, зробив сім асистів в 15 матчах. Футболіст є найкращим бомбардиром першості.
У 15-му турі УПЛ Задорожний дебютував в дорослій лізі, вийшовши на заміну в кінці матчу з "Карпатами" (2:1).
Нагадаємо, раніше Шовковський заблокував перехід не лише Назара Волошина.
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