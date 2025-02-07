Динамо переглядає свого вихованця на зборі в Туреччині — це топовий бомбардир U-19

Федір Задорожний. Фото: "Зоря"

Київське "Динамо" повернулося після нетривалої перерви до підготовчого збору в Туреччині. В першому товариському матчі підопічні Олександра Шовковського зустрілися зі "Шкендією" з Північної Македонії.

На гру Шовковський випустив ряд цікавих молодих гравців, серед яких виділимо центрального нападника Федора Задорожного, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У "Динамо" ще один цікавий талант

"Динамо" взяло на другу частину тренувального збору 18-річного Задорожного, який в кінці 2024 року був відкликаний з оренди в "Зорі" разом з центральним захисником Дем’яном Третяком.

Задорожний вийшов у стартовому складі та запам’ятався, хоч й не забивав у матчі. При цьому він виділявся своїм зростом (195 см), хорошою координацією та швидкістю.

Цього сезону в юнацькій першості за "Зорю" він забив 18 голів, зробив сім асистів в 15 матчах. Футболіст є найкращим бомбардиром першості.

У 15-му турі УПЛ Задорожний дебютував в дорослій лізі, вийшовши на заміну в кінці матчу з "Карпатами" (2:1).

Нагадаємо, раніше Шовковський заблокував перехід не лише Назара Волошина.

Колишній наставник збірної України, єдиний хто вивів її в чвертьфінал чемпіонату світу, Олег Блохін наразі на пенсії — чим він живе наразі.

Колишній капітан "Динамо" Сергій Сидорчук впевнений, що Андрій Ярмоленко — це досі лідер збірної України.

Легенда збірної України Андрій Воронін — чим наразі займається колишній форвард.