Украинец Андрей Федченков стал шефскаутом Фламенго

Украинец получил высокую должность в бразильском топовом клубе
В бразильском гранде "Фламенго" приняли решение относительно одной из основных должностей. На нее назначили украинца.
Новым шефскаутом бразильского клуба стал украинец Андрей Федченков, сообщила пресс-служба клуба.
Федченков перебрался в Бразилию из Чемпионшипа
Украинский специалист, которому всего 28 лет, перешел на должность шефскаута после приглашения спортивного директора Жозе Боту, с которым они работали в "Шахтере" и в греческом ПАОКе.
Последним местом работы Федченкова был "Кардифф Сити", где он работал в прошлом сезоне. Для перехода селекционера во "Фламенго" ему пришлось разорвать контракт с клубом из Чемпионшипа.
Федченкова считают селекционером, который привел в команду Тете, Даниила Сикана и Винисиуса Тобиаса.
Также ранее футболист работал во львовских "Карпатах".
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