Украинец Андрей Федченков стал шефскаутом Фламенго

Жозе Боту и Андрей Федченков. Фото: "Фламенго"

В бразильском гранде "Фламенго" приняли решение относительно одной из основных должностей. На нее назначили украинца.

Новым шефскаутом бразильского клуба стал украинец Андрей Федченков, сообщила пресс-служба клуба.

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Украинский специалист, которому всего 28 лет, перешел на должность шефскаута после приглашения спортивного директора Жозе Боту, с которым они работали в "Шахтере" и в греческом ПАОКе.

Последним местом работы Федченкова был "Кардифф Сити", где он работал в прошлом сезоне. Для перехода селекционера во "Фламенго" ему пришлось разорвать контракт с клубом из Чемпионшипа.

Федченкова считают селекционером, который привел в команду Тете, Даниила Сикана и Винисиуса Тобиаса.

Также ранее футболист работал во львовских "Карпатах".

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