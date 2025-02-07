Анатолий Тимощук — где он живет и чем занимается в 2025 году

Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук. Фото: соцсети

Со времени аннексии Крыма и начала войны на Донбассе проходит 11 лет, со времени начала полномасштабного вторжения РФ — три года. В жизни многих спортсменов произошло много разительных изменений. Но есть одна постоянная величина — это Анатолий Тимощук.

Бывший игрок донецкого "Шахтера" и мюнхенской "Баварии", экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук уже очень долгое время не меняет свою работу и место жительства, пишет портал Новини.LIVE.

Читайте также:

А еще он стабильно молчит относительно войны Украины и России. Ну и судится с Украинской ассоциацией футбола. Впрочем, давайте обо всем по порядку.

Анатолий Тимощук. Фото: ФК "Зенит"

Где сейчас Анатолий Тимощук

Он в России. Завершил карьеру в 2016 году, успел немного поиграть за казахстанский "Кайрат" перед финишем. Далее вернулся в Санкт-Петербург и местный "Зенит", с которым в свое время завоевывал Кубок УЕФА.

Там он работает тренером уже вот восемь лет. Продолжил он им работать и после 24 февраля 2022 года. По войне он ничего конкретного не сказал до определенного времени.

Его заявление о нападении России на Украину появилось в документах спортивного суда в Лозанне, которые были опубликованы в конце декабря прошлого года. Там Тимощук судился против УАФ, которая отобрала у него все звания и награды (а президент лишил его государственных наград, но это отдельная история. — Ред.)

Что сказал Тимощук? Что хочет, чтобы были переговоры, все стороны достигли консенсуса и наступил мир.

Отдельный эпизод, который следует отметить, произошел в сентябре прошлого года. Тогда бывший украинский капитан выставил на аукцион свою футболку с автографом. Аукцион был в поддержку россиян в Курской области.

Чем занимается Анатолий Тимощук

Последняя новость в росСМИ, связанная с Тимощуком, датирована 7 февраля. Тимощук высказал свое мнение о готовности и мотивации бразильского игрока "Зенита" Вендела ко второй части сезона.

Анатолий Тимощук сосредоточен на жизни и работе тренером в России. Собственно, это все. Единственное, что еще стоит упомянуть — это уже знаменитую песню группы "Дно", которая так и называется "Константа Тимощука". При желании, вы ее легко найдете на просторах YouTube.

Напомним, бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин работал в РФ до начала полномасштабного вторжения. Узнайте, где он сейчас.

Легендарный игрок и форвард киевского "Динамо" Олег Блохин закончил активную футбольную карьеру. Известно, чем он сейчас занимается.

Бывший игрок "Динамо Сергей Сидорчук рассказал о важном для сборной Украины эпизоде, который произошел в лагере национальной команды.

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский попросил Игоря Суркиса не продавать двух игроков накануне закрытия трансферного окна.