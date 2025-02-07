Анатолій Тимощук — де він живе та чим займається у 2025 році

Колишній капітан збірної України Анатолій Тимощук. Фото: соцмережі

З часу анексії Криму та початку війни на Донбасі минає 11 років, з часу початку повномасштабного вторгнення РФ — три роки. У житті багатьох спортсменів відбулося багато разючих змін. Але є одна стала величина — це Анатолій Тимощук.

Колишній гравець донецького "Шахтаря" та мюнхенської "Баварії", екскапітан збірної України Анатолій Тимощук вже дуже довгий час не змінює своєї роботи та місця проживання, пише портал Новини.LIVE.

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А ще він стало мовчить щодо війни України та Росії. Ну і судиться з Українською асоціацією футболу. Давайте про все по порядку.

Анатолій Тимощук. Фото: ФК "Зеніт"

Де зараз Анатолій Тимощук

Він в Росії. Завершив кар'єру в 2016 році, встиг трохи пограти за казахстанський "Кайрат" перед фінішем. Далі повернувся до Санкт-Петербургу та місцевого "Зеніта", з яким свого часу здобував Кубок УЄФА.

Там він працює тренером уже ось вісім років. Продовжив він ним працювати і після 24 лютого 2022 року. Щодо війни він нічого конкретного не сказав до певного часу.

Його заява щодо нападу Росії на Україну з'явилась у документах спортивного суду у Лозанні, які були опубліковані наприкінці грудня минулого року. Там Тимощук судився проти УАФ, яка відібрала у нього всі звання і нагороди (а президент позбавив його державних нагород, але це окрема історія. — Ред.).

Що сказав Тимощук? Що хоче, щоб були перемовини, всі сторони досягли консенсусу і настав мир.

Окремий епізод, який слід відзначити, стався у вересні минулого року. Тоді колишній український капітан виставив на аукціон свою футболку з автографом. Аукціон був на підтримку росіян у Курській області.

Чим займається Анатолій Тимощук

Остання новина у росЗМІ, пов'язана з Тимощуком, датована 7 лютого. Тимощук висловив свою думку щодо готовності та мотивації бразильського гравця "Зеніта" Вендела до другої частини сезону.

Анатолій Тимощук зосереджений на житті та роботі тренером в Росії. Власне, це все. Єдине, що ще варто згадати — це вже знамениту пісню гурту "Дно", яка так і називається "Константа Тимощука". За бажання, ви її легко знайдете на просторах YouTube.

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