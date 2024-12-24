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Тимощук раптом заговорив про репутацію та війну в Україні

24 грудня 2024 18:52
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Тимощук вперше прокоментував війну в Україні
Колишній гравець збірної України Анатолій Тимощук. Фото: ФК "Зеніт"
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Колишній гравець донецького "Шахтаря" та збірної України Анатолій Тимощук прокоментував війну між Росією та Україною. Все вийшло досить очікувано. 

Позиція Тимощука стала відома під час засідання CAS, присвяченого зняттю санкцій з колишнього капітана збірної України, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на матеріали суду.

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При цьому, Тимощук висловився не тільки про війну. Він ще й згадав про власну репутацію. 

Анатолий Тимощук
Анатолій Тимощук. Фото: скриншот YouTube

Що сказав Анатолій Тимощук про війну в Україні

Футболіст заявив, що виступає за мир в Україні. І хоче, щоб всі сторони сіли за стіл перемовин та "знайшли консенсус, що відновить мир".

Тимощук зазначив, що якщо його відсторонення та позбавлення регалій допоможе відновити мир — то він "готовий відмовитись від усього самостійно".

"Але як професійний спортсмен, як людина, для якої репутація у футболі більше ніж слова, я не дозволю, аби мене використовували для політичних маніпуляцій", — йдеться в його заяві.

У листопаді Тимощук виграв апеляцію проти УАФ у Лозанні. Тренер "Зеніта" вимагав зняти з нього санкції, накладені УАФ. У суді вирішили справу на його користь. 

Причина: у період з початку повномасштабного вторгнення Тимощук "не здійснив жодних дій", які могли б стати приводом для санкцій. 

Нагадаємо, гравець і вже майже спортивний директор "Динамо" Андрій Ярмоленко веде переговори щодо трансферу зірки УПЛ.

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суд спорт футбол Анатолій Тимощук спортсмени

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18:21 Бронювання працівників — кого з одеситів воно стосується

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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