Тимощук вперше прокоментував війну в Україні

Колишній гравець збірної України Анатолій Тимощук. Фото: ФК "Зеніт"

Колишній гравець донецького "Шахтаря" та збірної України Анатолій Тимощук прокоментував війну між Росією та Україною. Все вийшло досить очікувано.

Позиція Тимощука стала відома під час засідання CAS, присвяченого зняттю санкцій з колишнього капітана збірної України, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на матеріали суду.

Читайте також:

При цьому, Тимощук висловився не тільки про війну. Він ще й згадав про власну репутацію.

Анатолій Тимощук. Фото: скриншот YouTube

Що сказав Анатолій Тимощук про війну в Україні

Футболіст заявив, що виступає за мир в Україні. І хоче, щоб всі сторони сіли за стіл перемовин та "знайшли консенсус, що відновить мир".

Тимощук зазначив, що якщо його відсторонення та позбавлення регалій допоможе відновити мир — то він "готовий відмовитись від усього самостійно".

"Але як професійний спортсмен, як людина, для якої репутація у футболі більше ніж слова, я не дозволю, аби мене використовували для політичних маніпуляцій", — йдеться в його заяві.

У листопаді Тимощук виграв апеляцію проти УАФ у Лозанні. Тренер "Зеніта" вимагав зняти з нього санкції, накладені УАФ. У суді вирішили справу на його користь.

Причина: у період з початку повномасштабного вторгнення Тимощук "не здійснив жодних дій", які могли б стати приводом для санкцій.

Нагадаємо, гравець і вже майже спортивний директор "Динамо" Андрій Ярмоленко веде переговори щодо трансферу зірки УПЛ.

Центральний захисник "Борнмута" Ілля Забарний може перейти до Німеччини.

Український воротар Андрій Лунін може змінити клуб вже найближчим часом..

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала спортивною чиновницею після того, як вирішила пропустити зимову частину сезону.