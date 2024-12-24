Шахтар готовий попрощатися з Тоіровим — легіонер не закріпився в команді

Шахтар найближчим часом розірве контракт з легіонером
Донецький "Шахтар" невдовзі планує почистити склад. Першим покине команду футболіст, на якого були надії під час підписання контракту.
За інформацією Inside UPL, "Шахтар" покине таджицький легіонер Хусрав Тоіров.
Втрата для донецького "Шахтаря"
Джерело повідомило, що в структурі "гірників" не розраховують на Тоірова. Футболісту наразі 20 років й у нього немає шансів зіграти за основний склад
Чинний контракт "Тоірова" розрахований до літа 2027 року, але команда готова його розірвати.
Зазначимо, що цього сезону Тоіров пішов в оренду у казахстанський "Атирау", за який провів вісім матчів та забив один м’яч.
У футболці основної команди "Шахтаря" Тоіров з’являвся двічі й у жодному матчі результативними діями не відзначався.
Цього сезону "Шахтар" після 16 матчів йде на третій позиції, поступаючись п’ятьма очками "Олександрії" та десятьма "Динамо". При цьому у "гірників" одна гра в запасі.
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