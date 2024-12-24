Шахтар готовий попрощатися з Тоіровим — легіонер не закріпився в команді

Хусрав Тоіров. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" невдовзі планує почистити склад. Першим покине команду футболіст, на якого були надії під час підписання контракту.

За інформацією Inside UPL, "Шахтар" покине таджицький легіонер Хусрав Тоіров.

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Втрата для донецького "Шахтаря"

Джерело повідомило, що в структурі "гірників" не розраховують на Тоірова. Футболісту наразі 20 років й у нього немає шансів зіграти за основний склад

Чинний контракт "Тоірова" розрахований до літа 2027 року, але команда готова його розірвати.

Зазначимо, що цього сезону Тоіров пішов в оренду у казахстанський "Атирау", за який провів вісім матчів та забив один м’яч.

У футболці основної команди "Шахтаря" Тоіров з’являвся двічі й у жодному матчі результативними діями не відзначався.

Цього сезону "Шахтар" після 16 матчів йде на третій позиції, поступаючись п’ятьма очками "Олександрії" та десятьма "Динамо". При цьому у "гірників" одна гра в запасі.

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