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Шахтер в ближайшее время разорвет контракт с легионером

24 декабря 2024 17:23
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Шахтер готов попрощаться с Тоировым – легионер не закрепился в команде
Хусрав Тоиров. Фото: "Шахтер"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Донецкий "Шахтер" вскоре планирует почистить состав. Первым покинет команду футболист, на которого возлагались надежды при подписании контракта.

По информации Inside UPL, "Шахтер" покинет таджикский легионер Хусрав Тоиров.

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Потеря для донецкого "Шахтера"

Источник сообщил, что в структуре "горняков" не рассчитывают на Тоирова. Футболисту сейчас 20 лет, и у него нет шансов сыграть за основной состав.

Действующий контракт Тоирова рассчитан до лета 2027 года, но команда готова его разорвать.

Отметим, что в этом сезоне Тоиров ушел в аренду в казахстанский "Атырау", за который провел восемь матчей и забил один гол.

В футболке основного состава "Шахтера" Тоиров появлялся дважды и ни в одном матче не отметился результативными действиями.

В этом сезоне "Шахтер" после 16 матчей идет на третьей позиции, уступая пять очков "Александрии" и десять очков "Динамо". При этом у "горняков" есть одна игра в запасе.

Напомним, полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко ведет переговоры о трансфере звезды "Ворсклы".

Центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный может перейти в "Баварию".

Украинский вратарь Андрей Лунин вслед за Забарным может перейти в мюнхенский клуб.

Прыгунья Марина Бех-Романчук стала спортивным чиновником после того, как решила пропустить зимний сезон.

футбол Таджикистан ФК Шахтер Футбол трансферы УПЛ

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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