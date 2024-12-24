Шахтер готов попрощаться с Тоировым – легионер не закрепился в команде

Шахтер в ближайшее время разорвет контракт с легионером
Донецкий "Шахтер" вскоре планирует почистить состав. Первым покинет команду футболист, на которого возлагались надежды при подписании контракта.
По информации Inside UPL, "Шахтер" покинет таджикский легионер Хусрав Тоиров.
Потеря для донецкого "Шахтера"
Источник сообщил, что в структуре "горняков" не рассчитывают на Тоирова. Футболисту сейчас 20 лет, и у него нет шансов сыграть за основной состав.
Действующий контракт Тоирова рассчитан до лета 2027 года, но команда готова его разорвать.
Отметим, что в этом сезоне Тоиров ушел в аренду в казахстанский "Атырау", за который провел восемь матчей и забил один гол.
В футболке основного состава "Шахтера" Тоиров появлялся дважды и ни в одном матче не отметился результативными действиями.
В этом сезоне "Шахтер" после 16 матчей идет на третьей позиции, уступая пять очков "Александрии" и десять очков "Динамо". При этом у "горняков" есть одна игра в запасе.
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