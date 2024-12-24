Шахтер готов попрощаться с Тоировым – легионер не закрепился в команде

Хусрав Тоиров. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" вскоре планирует почистить состав. Первым покинет команду футболист, на которого возлагались надежды при подписании контракта.

По информации Inside UPL, "Шахтер" покинет таджикский легионер Хусрав Тоиров.

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Хусрав Тоиров. Фото: "Шахтер"

Потеря для донецкого "Шахтера"

Источник сообщил, что в структуре "горняков" не рассчитывают на Тоирова. Футболисту сейчас 20 лет, и у него нет шансов сыграть за основной состав.

Действующий контракт Тоирова рассчитан до лета 2027 года, но команда готова его разорвать.

Отметим, что в этом сезоне Тоиров ушел в аренду в казахстанский "Атырау", за который провел восемь матчей и забил один гол.

В футболке основного состава "Шахтера" Тоиров появлялся дважды и ни в одном матче не отметился результативными действиями.

В этом сезоне "Шахтер" после 16 матчей идет на третьей позиции, уступая пять очков "Александрии" и десять очков "Динамо". При этом у "горняков" есть одна игра в запасе.

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