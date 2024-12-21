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Шахтар відмовив у продажу Кевіна Келсі – деталі

21 грудня 2024 16:11
Станіслав Костюк - Редактор
Кевін Келсі продовжує пошук клубів для продовження кар’єри
Кевін Келсі. Фото: ФК Шахтар
Станіслав Костюк - Редактор

ФК "Шахтар" відмовив у продажі футболіста Кевіна Келсі французькому "Лансу". Гравець продовжує пошуки майбутньої команди. 

Про це пише Sportarena.

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Трансфер Кевіна Келсі

Зазначається, що у футболіста зірвався перехід до французького "Лансу". Керівництво "Шахтаря" залишилось незадоволеним сумою, яку клуб запропонував за гравця. 

Відомо, що клуб МЛС "Портленд Тімберс" став новий претендентом на трансфер Келсі. Там заявили, що переговорний процес із донецьким клубом пройшов успішно і угода "близька до завершення".

З квітня цього сезону Келсі виступав за "Цинциннаті" на правах оренди та провів там 29 матчів, а яких відзначився 6 голами. 

Гравець перейшов до "Шахтаря" у січні 2023 року з уругвайського "Бостон Рівер". 

У турнірній таблиці "Шахтар" розмістився на третьому місці. 

Нагадаємо, форвард німецького "Баєра" Артем Степанов зіткнувся з труднощами у молодіжній збірній — що відомо.

Навколо колишнього захисника київського "Динамо" Томаса Кендзьора розгорівся скандал — він відпочив з російськими спортсменами. 

Михайло Мудрик висловив свою версію того, як заборонена речовина потрапила в його організм — деталі. 

футбол ФК Шахтар Футбол трансфери продаж Кевін Келсі

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