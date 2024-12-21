Кевін Келсі продовжує пошук клубів для продовження кар’єри

Кевін Келсі. Фото: ФК Шахтар

ФК "Шахтар" відмовив у продажі футболіста Кевіна Келсі французькому "Лансу". Гравець продовжує пошуки майбутньої команди.

Про це пише Sportarena.

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Трансфер Кевіна Келсі

Зазначається, що у футболіста зірвався перехід до французького "Лансу". Керівництво "Шахтаря" залишилось незадоволеним сумою, яку клуб запропонував за гравця.

Відомо, що клуб МЛС "Портленд Тімберс" став новий претендентом на трансфер Келсі. Там заявили, що переговорний процес із донецьким клубом пройшов успішно і угода "близька до завершення".

З квітня цього сезону Келсі виступав за "Цинциннаті" на правах оренди та провів там 29 матчів, а яких відзначився 6 голами.

Гравець перейшов до "Шахтаря" у січні 2023 року з уругвайського "Бостон Рівер".

У турнірній таблиці "Шахтар" розмістився на третьому місці.

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