Кевин Келси продолжает поиск клубов для продолжения карьеры

Кевин Келси. Фото: ФК Шахтер

ФК "Шахтер" отказал в продаже футболиста Кевина Келси французскому "Лансу". Игрок продолжает поиски будущей команды.

Об этом пишет Sportarena.

Читайте также:

Трансфер Кевина Келси

Отмечается, что у футболиста сорвался переход во французский "Ланс". Руководство "Шахтера" осталось недовольным суммой, которую клуб предложил за игрока.

Известно, что клуб МЛС "Портленд Тимберс" стал новым претендентом на трансфер Келси. Там заявили, что переговорный процесс с донецким клубом прошел успешно и соглашение "ближе к завершению".

С апреля этого сезона Келси выступал за "Цинциннати" на правах аренды и провел там 29 матчей, отличившихся 6 голами.

Игрок перешел в "Шахтер" в январе 2023 года из уругвайского "Бостон Ривер".

В турнирной таблице "Шахтер" разместился на третьем месте.

Напомним, форвард немецкого "Байера" Артем Степанов столкнулся с трудом в молодежной сборной — что известно.

Вокруг бывшего защитника киевского "Динамо" Томаса Кендзера разгорелся скандал - он отдохнул с российскими спортсменами.

Михаил Мудрик высказал свою версию того, как запрещенное вещество попало в его организм – детали.