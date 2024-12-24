Тимощук впервые прокомментировал войну в Украине

Бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук. Фото: ФК "Зенит"

Бывший игрок донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Тимощук прокомментировал войну между Россией и Украиной. Все получилось достаточно ожидаемо.

Позиция Тимощука стала известной во время заседания CAS, посвященного снятию санкций с бывшего капитана сборной Украины, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на материалы суда.

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При этом Тимощук высказался не только о войне. Он еще и вспомнил о своей репутации.

Анатолий Тимощук. Фото: скриншот YouTube

Что сказал Анатолий Тимощук о войне в Украине

Он заявил, что выступает за мир в Украине. И хочет, чтобы все стороны сели за стол переговоров и "нашли консенсус, который восстановит мир".

Тимощук отметил, что если его отстранение и лишение регалий поможет восстановить мир, то он "готов отказаться от всего самостоятельно".

"Но как профессиональный спортсмен, как человек, для которого репутация в футболе дороже слова, я не позволю, чтобы меня использовали для политических манипуляций", — сказано в его заявлении.

В ноябре Тимощук выиграл апелляцию против УАФ в Лозанне. Тренер "Зенита" потребовал снять с него санкции, наложенные УАФ. В суде было решено дело в его пользу.

Причина: в период с начала полномасштабного вторжения Тимощук "не совершил никаких действий", которые могли бы стать поводом для санкций.

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