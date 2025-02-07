Лучшие новые и реконструированные футбольные стадионы — как они выглядят

Вид стадиона "Барселоны", который он будет иметь после реконструкции. Фото: instagram.com/fcbarcelona

Строительство или реконструкция стадиона. Это та дилемма, которая часто возникает у владельцев футбольных клубов по всему миру. Кто-то выбирает первый вариант, кто-то останавливается на втором. У кого-то в итоге получается шедевр, или просто очень качественные изменения на арене.

Портал Новини.LIVE собрал пять примеров стадионов, которые имеют все шансы стать заметными среди европейских и украинских болельщиков.

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По всей Европе идет активное строительство, оно в принципе никогда и не прекращалось. Что интересно, серьезные планы есть и у украинских клубов.

Проект стадиона "Полесье". Фото: Facebook НСАУ

"Полесье"

Житомирский клуб в последние недели был в центре внимания украинских СМИ. Клуб подтвердил, что они действительно собираются строить новый современный стадион, но начнут работы после завершения войны с Россией.

Проект стадиона был ранее опубликован на странице НСАУ в Facebook:

Проект стадиона "Полесье". Фото: Facebook НСАУ

"Ингулец"

Еще один очень популярный стадион, который периодически появляется в СМИ. Владелец "Ингульца" Александр Поворознюк активно работает над его строительством. У самого клуба возникали проблемы с УАФ относительно места, где должны проходить игры УПЛ, пока стадион строится.

Поворознюк в конце января заявил, что для футбола на стадионе уже все готово, но он принципиально хочет закончить все "от А до Я".

Будущий стадион "Ингульца". Фото: УАФ

"Валенсия"

Легендарный и очень проблемный в последние годы испанский клуб месяц назад объявил, что возобновляет строительство своего нового стадиона вместо ныне действующей "Местальи".

Его открытие планируется на 2027 год, и судя по общему плану он будет таким же монументальным, как и нынешний стадион "летучих мышей".

Строительство нового стадиона "Валенсии". Фото: AS

"Челси"

Лондонский клуб уже давно планирует свой переезд со "Стэмфорд Бридж". По этому строительству возникали периодические сомнения и проблемы, связанные с землей. Но в ноябре прошлого года в клубе, похоже, окончательно решили, что новому стадиону быть.

Проект нового стадиона "Челси". Фото: ArchDaily

"Барселона"

Каталонский клуб уже давно реконструирует свой "Камп Ноу". И постоянно откладывает его полноценный запуск. Ранее они планировали играть на временном стадионе до конца группового этапа ЛЧ. Поэтому есть причины рассчитывать, что совсем скоро они вернутся на родную арену.

Вид стадиона "Барселоны" после реконструкции. Фото: instagram.com/fcbarcelona

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