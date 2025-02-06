Як Донбас Арена виглядає після 11 років без матчів Шахтаря

Стадіон "Донбас Арена" до вторгнення росіян. Фото: Валерія Дудуша / УНІАН

Донецький стадіон "Донбас Арена" знаходиться під російською окупацією вже 11 років. Це прямо позначається на ньому.

За всі роки окупації стадіон перетворився з окраси Донбасу на місце, яке поступово "вмирає", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Біля стадіону вже давно немає звичних натовпів людей. Там не проводять ні матчі, ні концерти, парк поруч з ним вимирає, як і сам стадіон.

Колишні гравці "Шахтаря" на фоні стадіона "Донбас Арена". Фото Костянтина Чергинського / УНІАН

Як зараз виглядає "Донбас Арена"

У вересні минулого року українські військовослужбовці показали нинішній вигляд стадіону. Судячи з кадрів, за територією навколо стадіону просто перестали доглядати.

Що стосується самого поля, там видно газон, але важко сказати, якої він якості.

Очевидно, що місце, до якого буквально стікалися люди не тільки з Донецької області, але й зі всієї України, зараз просто знелюдніло. І росіянам до нього немає жодного діла.

Ще одне відео з'явилось наприкінці листопада минулого року і відразу розійшлося по спортивних пабліках.

Цей стадіон, нагадаємо, свого часу приймав матчі Ліги чемпіонів, чемпіонату Європи з футболу та концерти зірок світового шоубізнесу.

З самого моменту закінчення будівництва, у 2009 році, він став центром спортивних та культурних подій найвищого класу. На момент своєї появи стадіон "Донбас Арена" по праву вважався одним із найсучасніших у світі.

Все це тривало до 2014 року та до окупації міста.

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