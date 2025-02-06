Как Донбасс Арена выглядит после 11 лет без матчей Шахтера

Стадион "Донбасс Арена" до вторжения россиян. Фото: Валерия Дудуша / УНИАН

Донецкий стадион "Донбасс Арена" находится под российской оккупацией уже 11 лет. Это прямо сказывается на нем.

За все годы оккупации стадион превратился из украшения Донбасса в место, которое постепенно "умирает", сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Возле стадиона уже давно нет привычных толп людей. Там не проводят ни матчи, ни концерты, парк рядом с ним вымирает, как и сам стадион.

Бывшие игроки "Шахтера" на фоне стадиона "Донбасс Арена". Фото Константина Чергинского / УНИАН

Как сейчас выглядит "Донбасс Арена"

В сентябре прошлого года украинские военнослужащие показали нынешний вид стадиона. Судя по кадрам, за территорией вокруг стадиона просто перестали ухаживать.

Что касается самого поля, там видно газон, но трудно сказать, какого он качества.

Очевидно, что место, к которому буквально стекались люди не только из Донецкой области, но и со всей Украины, сейчас просто обезлюдело. И россиянам до него нет никакого дела.

Еще одно видео появилось в конце ноября прошлого года и сразу разошлось по спортивным пабликам.

Этот стадион, напомним, в свое время принимал матчи Лиги чемпионов, чемпионата Европы по футболу и концерты звезд мирового шоу-бизнеса.

С самого момента окончания строительства, в 2009 году, он стал центром спортивных и культурных событий высочайшего класса. На момент своего появления стадион "Донбасс Арена" по праву считался одним из самых современных в мире.

Все это продолжалось до 2014 года и до оккупации города.

Напомним, журналисты сделали шуточное видео на тему вызовов футболистов в лагерь сборной Украины.

СМИ узнали, чем сейчас занимается легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Олег Блохин.

В Лиге чемпионов могут кардинально изменить правила. Это касается игрового времени во время матчей.

Двое игроков донецкого "Шахтера" решили сменить клуб и переехать в Европу.