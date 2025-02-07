Найкращі нові та реконструйовані футбольні стадіони — як вони виглядають

Від Полісся до Барселони — ТОП-5 нових футбольних стадіонів
Будівництво або реконструкція стадіону. Це та дилема, яка часто виникає у власників футбольних клубів по всьому світу. Хтось обирає перший варіант, хтось зупиняється на другому. У когось у підсумку виходить шедевр, або просто дуже якісні зміни на арені.
Портал Новини.LIVE зібрав п'ять прикладів стадіонів, які мають всі шанси стати помітними серед європейських та українських вболівальників.
По всій Європі йде активне будівництво, воно в принципі ніколи й не припинялось. Що цікаво, серйозні плани є і в українських клубів.
"Полісся"
Житомирський клуб останніми тижнями був в центрі уваги українських ЗМІ. Клуб підтвердив. Вони справді збираються будувати новий сучасний стадіон, але розпочнуть роботи після завершення війни з Росією.
Проєкт стадіону був раніше опублікований на сторінці НСАУ у Facebook:
"Інгулець"
Ще один дуже популярний стадіон, який періодично з'являється у ЗМІ. Власник "Інгульця" Олександр Поворознюк активно працює над його будівництвом. У самого клубу виникали проблеми з УАФ щодо місця, де мають проходити ігри УПЛ, поки стадіон будується.
Поворознюк наприкінця січня заявив, що для футболу на стадіоні вже все готове, але він приципово хоче закінчити все "від А до Я".
"Валенсія"
Легендарний та дуже проблемний в останні роки іспанський клуб місяць тому оголосив, що відновлює будівництво свого нового стадіону замість нині діючої "Местальї".
Його відкриття планується на 2027 рік, і судячи з загального плану він буде таким же монументальним, як і нинішній стадіон "летючих мишей".
"Челсі"
Лондонський клуб вже давно планує свій переїзд із "Стемфорд Брідж". Щодо цього будівництва виникали періодичні сумніви та проблеми, пов'язані із землею. Але у листопаді минулого року в клубі, схоже, остаточно вирішили, що новому стадіону бути.
"Барселона"
Каталонський клуб вже давно реконструюює свій "Камп Ноу". І постійно відкладає його повноцінний запуск. Раніше вони планували грати на тимчасовому стадіоні до кінця групового етапу ЛЧ. Тому є причини розраховувати, що зовсім скоро вони повернуться на рідну арену.
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