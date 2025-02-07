Найкращі нові та реконструйовані футбольні стадіони — як вони виглядають

Вигляд стадіону "Барселони", який він матиме після реконструкції. Фото: instagram.com/fcbarcelona

Будівництво або реконструкція стадіону. Це та дилема, яка часто виникає у власників футбольних клубів по всьому світу. Хтось обирає перший варіант, хтось зупиняється на другому. У когось у підсумку виходить шедевр, або просто дуже якісні зміни на арені.

Портал Новини.LIVE зібрав п'ять прикладів стадіонів, які мають всі шанси стати помітними серед європейських та українських вболівальників.

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Проєкт стадіону "Полісся". Фото: Facebook НСАУ

"Полісся"

Житомирський клуб останніми тижнями був в центрі уваги українських ЗМІ. Клуб підтвердив. Вони справді збираються будувати новий сучасний стадіон, але розпочнуть роботи після завершення війни з Росією.

Проєкт стадіону був раніше опублікований на сторінці НСАУ у Facebook:

Проєкт стадіону "Полісся". Фото: Facebook НСАУ

"Інгулець"

Ще один дуже популярний стадіон, який періодично з'являється у ЗМІ. Власник "Інгульця" Олександр Поворознюк активно працює над його будівництвом. У самого клубу виникали проблеми з УАФ щодо місця, де мають проходити ігри УПЛ, поки стадіон будується.

Поворознюк наприкінця січня заявив, що для футболу на стадіоні вже все готове, але він приципово хоче закінчити все "від А до Я".

Майбутній стадіон "Інгульця". Фото: УАФ

"Валенсія"

Легендарний та дуже проблемний в останні роки іспанський клуб місяць тому оголосив, що відновлює будівництво свого нового стадіону замість нині діючої "Местальї".

Його відкриття планується на 2027 рік, і судячи з загального плану він буде таким же монументальним, як і нинішній стадіон "летючих мишей".

Будівництво нового стадіону "Валенсії". Фото: AS

"Челсі"

Лондонський клуб вже давно планує свій переїзд із "Стемфорд Брідж". Щодо цього будівництва виникали періодичні сумніви та проблеми, пов'язані із землею. Але у листопаді минулого року в клубі, схоже, остаточно вирішили, що новому стадіону бути.

Проєкт нового стадіону "Челсі". Фото: ArchDaily

"Барселона"

Каталонський клуб вже давно реконструюює свій "Камп Ноу". І постійно відкладає його повноцінний запуск. Раніше вони планували грати на тимчасовому стадіоні до кінця групового етапу ЛЧ. Тому є причини розраховувати, що зовсім скоро вони повернуться на рідну арену.

Вигляд стадіону "Барселони" після реконструкції. Фото: instagram.com/fcbarcelona

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