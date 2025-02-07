Шахтер официально подписал боливийца Диего Арройо

Диего Арройо. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" снова подписал игрока из Южной Америки. На этот раз команда усилила позицию центрального защитника.

О новом трансфере сообщила пресс-служба "Шахтера".

Читайте также:

"Шахтер" объявил о трансфере

"Горняки" сообщили о переходе боливийского футболиста Диего Арройо.

Центральный защитник, которому всего 19 лет, перешел в "Шахтер" из боливийского "Боливара". В СМИ озвучивалась сумма в 1 млн долларов.

При этом "Боливар" сохранит для себя процент от следующей перепродажи игрока. Конкретная цифра не называлась.

Интересно, что авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 25 тысяч евро.

Арройо в этом сезоне провел три матча в составе "Боливара", в которых сделал один ассист.

Отметим, что в Украине трансферное окно, в которое можно подписывать новых игроков, завершится только 11 марта. Поэтому от команды можно ждать новичков, среди которых форвард из Бразилии за почти 20 млн евро.

Напомним, экс-игрок национальной команды по футболу, который играл за московское "Динамо", живет в Европе — где сейчас работает Андрей Воронин.

Известный футболист "Динамо" Киев Олег Блохин оставил след в украинском футболе. Стало известно, чем он занимается.

Скандальный Анатолий Тимощук не чувствует себя украинцем и теперь тренирует российский топовый клуб.

"Динамо" в товарищеском матче показало свою будущую звезду, которая является настоящим гигантом.

Сейчас существует пять стадионов, которые или вскоре будут открыты, или есть в проекте.