Шахтер срочно ищет замену Пушичу — что известно

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич и голкипер Дмитрий Ризнык. Фото: instagram.com/mpusic71

В донецком "Шахтере" начали поиск нового тренера. При этом делают это очень необычным способом.

"Шахтер" ищет замену для Марино Пушича с помощью аутсорсинга, рассказал соведущий "ТаТоТаке" Михаил Смоловой.

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Он отметил, что это выглядит шокирующим решением. Ведь считалось, что у "Шахтера" есть список тех, кто может заменить нынешнего тренера.

Что сказал Смоловой

"Шахтер начал обращаться к аутсорсингу по поиску специалиста, что для меня стало невероятным шоком. Я всегда думал, что "Шахтер" — команда системная, и у них есть наработки по другим кандидатам", — отметил он.

По словам Смолового, всегда казалось, что "горняки" после назначения Пушича имеют список тех людей, которые могут его заменить.

Как оказалось, добавил он, такого списка не было, и только сейчас он нарабатывается.

Марино Пушич возглавил "Шахтер" в октябре 2023 года. В этом сезоне донецкий клуб пока идет на третьей позиции в УПЛ и уже успел вылететь из Лиги чемпионов.

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