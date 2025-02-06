Шахтар терміново шукає заміну Пушичу — що відомо

Головний тренер "Шахтаря" Марино Пушич та голкіпер Дмитро Різник. Фото: instagram.com/mpusic71

У донецькому "Шахтарі" розпочали пошук нового тренера. При цьому роблять це у дуже незвичний спосіб.

"Шахтар" шукає заміну для Марино Пушича за допомогою аутсорсінгу, розповів співведучий "ТаТоТаке" Михайло Смоловий.

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Він зазначив, що це виглядає шокуючим рішенням. Адже вважалося, що у "Шахтарі" є список тих, хто може замінити нинішнього тренера.

Що сказав Смоловий

"Шахтар почав звертатися до аутсорсингу щодо пошуку фахівця, що для мене стало неймовірним шоком. Я завжди думав, що "Шахтар" — команда системна, і у них є напрацювання інших кандидатів", — зазначив він.

За словами Смолового, завжди здавалося, що "гірники" після призначення Пушича мають список тих людей, які можуть його замінити.

Як виявилося, додав він, такого списку не було, і тільки зараз він напрацьовується.

Марино Пушич очолив "Шахтар" у жовтні 2023 року. Цього сезону донецький клуб наразі йде на третій позиції в УПЛ та вже встиг вилетіти з Ліги чемпіонів.

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