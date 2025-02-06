Шахтар терміново шукає заміну Пушичу — що відомо

Шахтар у незвичний спосіб шукає заміну Пушичу
У донецькому "Шахтарі" розпочали пошук нового тренера. При цьому роблять це у дуже незвичний спосіб.
"Шахтар" шукає заміну для Марино Пушича за допомогою аутсорсінгу, розповів співведучий "ТаТоТаке" Михайло Смоловий.
Він зазначив, що це виглядає шокуючим рішенням. Адже вважалося, що у "Шахтарі" є список тих, хто може замінити нинішнього тренера.
Що сказав Смоловий
"Шахтар почав звертатися до аутсорсингу щодо пошуку фахівця, що для мене стало неймовірним шоком. Я завжди думав, що "Шахтар" — команда системна, і у них є напрацювання інших кандидатів", — зазначив він.
За словами Смолового, завжди здавалося, що "гірники" після призначення Пушича мають список тих людей, які можуть його замінити.
Як виявилося, додав він, такого списку не було, і тільки зараз він напрацьовується.
Марино Пушич очолив "Шахтар" у жовтні 2023 року. Цього сезону донецький клуб наразі йде на третій позиції в УПЛ та вже встиг вилетіти з Ліги чемпіонів.
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