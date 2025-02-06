Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шахтар у незвичний спосіб шукає заміну Пушичу arrow

Шахтар у незвичний спосіб шукає заміну Пушичу

6 лютого 2025 18:07
Олександр Ільющенков - Редактор
Шахтар терміново шукає заміну Пушичу — що відомо
Головний тренер "Шахтаря" Марино Пушич та голкіпер Дмитро Різник. Фото: instagram.com/mpusic71
Олександр Ільющенков - Редактор

У донецькому "Шахтарі" розпочали пошук нового тренера. При цьому роблять це у дуже незвичний спосіб.

"Шахтар" шукає заміну для Марино Пушича за допомогою аутсорсінгу, розповів співведучий "ТаТоТаке" Михайло Смоловий.

Читайте також:

Він зазначив, що це виглядає шокуючим рішенням. Адже вважалося, що у "Шахтарі" є список тих, хто може замінити нинішнього тренера. 

Що сказав Смоловий

"Шахтар почав звертатися до аутсорсингу щодо пошуку фахівця, що для мене стало неймовірним шоком. Я завжди думав, що "Шахтар" команда системна, і у них є напрацювання інших кандидатів", — зазначив він.

За словами Смолового, завжди здавалося, що "гірники" після призначення Пушича мають список тих людей, які можуть його замінити. 

Як виявилося, додав він, такого списку не було, і тільки зараз він напрацьовується. 

Марино Пушич очолив "Шахтар" у жовтні 2023 року. Цього сезону донецький клуб наразі йде на третій позиції в УПЛ та вже встиг вилетіти з Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, журналісти пожартували на тему того, як Сергій Ребров збирає склад збірної України.

ЗМІ дізнались, де зараз знаходиться та чим займається легендарний футболіст та тренер Олег Блохін.

У Лігі чемпіонів планують нові реформи. Вони торкнуться ігрового часу матчів.

Два таланти з "Шахтаря" вирішили змінити клуб та переїхали до європейських чемпіонатів.

спорт футбол ФК Шахтар тренер Маріно Пушич
Реклама
Реклама
Реклама