Шахтар офіційно підписав болівійця Дієго Арройо

Дієго Арройо. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" знову підписав гравця з Південної Америки. Цього разу команда підсилила позицію центрального захисника.

Про новий трансфер повідомила пресслужба "Шахтаря".

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"Гірники" повідомили про перехід болівійського футболіста Дієго Арройо.

Центральний захисник, якому всього 19 років, перейшов до "Шахтаря" з болівійського "Болівара". В ЗМІ озвучувалась сума в 1 млн доларів.

При цьому "Болівар" збереже для себе відсоток від наступного перепродажу гравця. Конкретна цифра не називалась.

Цікаво, що авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 25 тисяч євро.

Арройо цього сезону провів три матчі в складі "Болівару", в яких зробив один асист.

Зазначимо, що в Україні трансферне вікно, в яке можна підписувати нових гравців, завершиться лише 11 березня. Тому від команди можна чекати новачків, серед яких форвард з Бразилії за майже 20 млн євро.

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