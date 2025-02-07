Шахтар офіційно підписав болівійця Дієго Арройо

Шахтар представив нового легіонера з Південної Америки
Донецький "Шахтар" знову підписав гравця з Південної Америки. Цього разу команда підсилила позицію центрального захисника.
Про новий трансфер повідомила пресслужба "Шахтаря".
"Шахтар" оголосив про трансфер
"Гірники" повідомили про перехід болівійського футболіста Дієго Арройо.
Центральний захисник, якому всього 19 років, перейшов до "Шахтаря" з болівійського "Болівара". В ЗМІ озвучувалась сума в 1 млн доларів.
При цьому "Болівар" збереже для себе відсоток від наступного перепродажу гравця. Конкретна цифра не називалась.
Цікаво, що авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 25 тисяч євро.
Арройо цього сезону провів три матчі в складі "Болівару", в яких зробив один асист.
Зазначимо, що в Україні трансферне вікно, в яке можна підписувати нових гравців, завершиться лише 11 березня. Тому від команди можна чекати новачків, серед яких форвард з Бразилії за майже 20 млн євро.
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