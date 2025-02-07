Українець Андрій Федченков став шефскаутом Фламенго

Жозе Боту та Андрій Федченков. Фото: "Фламенго"

У бразильському гранді "Фламенго" прийняли рішення щодо однієї з основних посад. На неї призначили українця.

Новим шефскаутом бразильського клубу став українець Андрій Федченков, повідомила пресслужба клубу.

Читайте також:

Федченков перебрався в Бразилію з Чемпіоншипу

Український спеціаліст, якому всього 28 років, перейшов на посаду шефскаута після запрошення спортивного директора Жозе Боту, з яким вони працювали в "Шахтарі" та в грецькому ПАОКові.

Останнім місцем роботи Федченкова був "Кардіфф Сіті", де він працював минулого сезону. Для переходу селекціонера в "Фламенго" йому довелося розірвати контракт з клубом з Чемпіоншипу.

Федченкова вважають селекціонером, який привів у команду Тете, Данила Сікана та Вінісіуса Тобіаса.

Також раніше футболіст працював у львівських "Карпатах".

Нагадаємо, колишній футболіст збірної України, який грав у Москві, зараз живе за кордоном — де дівся Андрій Воронін.

Легенда київського "Динамо" Олег Блохін більше не працює у футболі. ЗМІ дізнались, чим він займається.

Легенда "Шахтаря" Анатолій Тимощук став росіянином в душі і тепер живе у Санкт-Петерпурзі.

"Динамо" в товариському матчі показало свою майбутню зірку, яка є справжнім гігантом.

Раніше ми показали п'ять стадіонів в Україні та у світі, які або будуються, або на стадії проєктування.