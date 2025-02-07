Українець Андрій Федченков став шефскаутом Фламенго

Українець отримав високу посаду в бразильському топовому клубі
У бразильському гранді "Фламенго" прийняли рішення щодо однієї з основних посад. На неї призначили українця.
Новим шефскаутом бразильського клубу став українець Андрій Федченков, повідомила пресслужба клубу.
Федченков перебрався в Бразилію з Чемпіоншипу
Український спеціаліст, якому всього 28 років, перейшов на посаду шефскаута після запрошення спортивного директора Жозе Боту, з яким вони працювали в "Шахтарі" та в грецькому ПАОКові.
Останнім місцем роботи Федченкова був "Кардіфф Сіті", де він працював минулого сезону. Для переходу селекціонера в "Фламенго" йому довелося розірвати контракт з клубом з Чемпіоншипу.
Федченкова вважають селекціонером, який привів у команду Тете, Данила Сікана та Вінісіуса Тобіаса.
Також раніше футболіст працював у львівських "Карпатах".
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