Дар’я Білодід вразила публікацією фото в купальнику біля водоспаду

Білодід показала вражаюче тіло в леопардовій білизні — фото
Українська призерка Олімпійських ігор-2020 в Токіо Дар’я Білодід знову порадувала своїх фоловерів. Українка зробила яскраві фото в купальнику.
Нові знімки Дар’я опублікувала в Instagram.
Білодід наразі є однією з найпопулярніших українських спортсменок. У дівчини в Instagram у підписниках 484 тисячі чоловік.
Білодід шокувала відвертим образом
Українська титулована спортсменка опублікувала фото біля водопаду в Індонезії.
Білодід була одягнута в купальник з леопардовим принтом. При цьому вона показала, що в хорошій формі та не набрала зайвої ваги, поки була у відпустці.
Зазначимо, що минулого року Білодід несподівано чекав провал на Олімпійських іграх в Парижі й з тих пір українка більше не виступала.
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