Дар’я Білодід вразила публікацією фото в купальнику біля водоспаду

Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Українська призерка Олімпійських ігор-2020 в Токіо Дар’я Білодід знову порадувала своїх фоловерів. Українка зробила яскраві фото в купальнику.

Нові знімки Дар’я опублікувала в Instagram.

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Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Білодід шокувала відвертим образом

Українська титулована спортсменка опублікувала фото біля водопаду в Індонезії.

Білодід була одягнута в купальник з леопардовим принтом. При цьому вона показала, що в хорошій формі та не набрала зайвої ваги, поки була у відпустці.

Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Зазначимо, що минулого року Білодід несподівано чекав провал на Олімпійських іграх в Парижі й з тих пір українка більше не виступала.

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