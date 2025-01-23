Білодід показала інтригуюче фото з квітами — всі деталі

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Українські спортсмени готуються до відновлення змагань. А ще продовжують інтригувати фотографіями у власних соцмережах.

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід показала у своєму Instagram нове фото, де вона позує з квітами, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Фото не підписане. Але букет дуже великий.

Дар'я Білодід з квітами. Фото: скриншот: instagram.com/dariabilodid7

Білодід і новий сезон

Дар'я Білодід останнім часом публікувала фото з тренувань напередодні старту сезону. Українка явно готується реабілітуватись за не надто вдалий минулий сезон, коли вона вилетіла на Олімпіаді вже на перших стадіях, а також пропустила чемпіонат світу.

Напередодні ходили чутки, що Білодід може завершити кар'єру спортсменки та перейти у журналістику, але наразі вони не підтвердились.

Нагадаємо, головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола розповів, що думає щодо можливої відставки після чергової невдачі у ЛЧ.

Наставник французького "ПСЖ" Луїс Енріке показав, як відсвяткував перемогу над "Манчестер Сіті" у матчі Ліги чемпіонів.

"Ліверпуль" знайшов заміну для лідера команди Мохамеда Салаха, він вже веде переговори щодо трансферу.

Український боксер Олександр Усик може вийти на ринг уже цього року, вже відоме ім'я суперника.