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Білодід заінтригувала фанатів новим фото

23 січня 2025 17:21
Олександр Ільющенков - Редактор
Білодід показала інтригуюче фото з квітами — всі деталі
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7
Олександр Ільющенков - Редактор

Українські спортсмени готуються до відновлення змагань. А ще продовжують інтригувати фотографіями у власних соцмережах. 

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід показала у своєму Instagram нове фото, де вона позує з квітами, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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Білодід з квітами
Дар'я Білодід з квітами. Фото: скриншот: instagram.com/dariabilodid7

Білодід і новий сезон

Дар'я Білодід останнім часом публікувала фото з тренувань напередодні старту сезону. Українка явно готується реабілітуватись за не надто вдалий минулий сезон, коли вона вилетіла на Олімпіаді вже на перших стадіях, а також пропустила чемпіонат світу. 

Напередодні ходили чутки, що Білодід може завершити кар'єру спортсменки та перейти у журналістику, але наразі вони не підтвердились. 

Нагадаємо, головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола розповів, що думає щодо можливої відставки після чергової невдачі у ЛЧ. 

Наставник французького "ПСЖ" Луїс Енріке показав, як відсвяткував перемогу над "Манчестер Сіті" у матчі Ліги чемпіонів. 

"Ліверпуль" знайшов заміну для лідера команди Мохамеда Салаха, він вже веде переговори щодо трансферу.

Український боксер Олександр Усик може вийти на ринг уже цього року, вже відоме ім'я суперника.

спорт Дар'я Білодід Дзюдо Збірна України з дзюдо спортсмени

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