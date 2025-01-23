Билодид показала интригующее фото с цветами — все детали

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Украинские спортсмены готовятся к возобновлению соревнований. А еще продолжают интриговать фотографиями в собственных соцсетях.

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед показала в своем Instagram новое фото, где она позирует с цветами, сообщает портал Новости.LIVE.

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Дар'я Билодид с цветами. Фото: скриншот: instagram.com/dariabilodid7

Белодед и новый сезон

Дарья Белодед в последнее время публиковала фото с тренировок в преддверии старта сезона. Украинка явно готовится реабилитироваться за не слишком удачный прошлый сезон, когда она вылетела на Олимпиаде уже на первых стадиях, а также пропустила чемпионат мира.

Накануне ходили слухи, что Билодид может завершить карьеру спортсменки и перейти в журналистику, но пока они не подтвердились.

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