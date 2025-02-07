Відомий легіонер Динамо захотів повернутися в київський клуб

Решат Рамадані у футболці "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Футболіст молодіжної збірної Македонії Решат Рамадані поділився враженням про своє майбутнє. Молодий захисник хотів би повернутися в київське "Динамо".

Контракт гравця належить українському клубу, нагадує офіційний YouTube-канал "Динамо".

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Решат Рамадані відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Рамадані зіграв проти "Динамо"

У стартовому складі "Шкендії", яка лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Північної Македонії, на поле вийшов 21-річний Решат Рамадані. Навесні 2023 року "Динамо" викупило його контракт за 250 тисяч євро, але рік потому футболіст повернувся в "Шкендію" на правах оренди.

Перед товариським матчем команд захисник зізнався в бажанні повернутися в "Динамо" влітку 2025 року. Рамадані заявив, що домігся значного прогресу у своїй грі за останній час і готовий до викликів у складі "біло-синіх".

"Мені потрібен ігровий час для того, щоб ставати кращим. У мене є емоції щодо "Динамо". Хотілося зіграти по тайму за кожну команду. І я готовий повернутися до Києва. Чому б ні, якщо я потрібен "Динамо", — пояснив Рамадані.

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