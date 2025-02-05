Відомий клуб може припинити виступи у чемпіонаті України з футболу

Гравці вишгородського "Діназа". Фото: instagram.com/fc_dinaz_vyshgorod

В українському футболі з'явилася ще одна проблемна команда. На жаль, у підсумку вона може не дограти нинішній сезон.

Вишгородський "Діназ" має серйозні проблеми з фінансами, через які може бути змушений знятися з чемпіонату Першої ліги з футболу, пише Sport.ua.

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Гравці ФК "Діназ". Фото: instagram.com/fc_dinaz_vyshgorod

Що відомо про ситуацію в "Діназі"

Наразі відомо, що декілька футболістів вже залишили клуб. У команді є серйозні заборгованості по зарплаті перед гравцями та тренерським штабом.

На даний момент "Діназ", який поки що очолює Олександр Рябоконь, знаходиться на 15 місці в групі "Вибування" Першої ліги, набравши всього лише 13 очок.

Наступний матч по розкладу він має зіграти 30 березня проти "Миная".

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