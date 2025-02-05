Известный клуб может прекратить выступления в чемпионате Украины по футболу

Игроки вышгородского "Диназа". Фото: instagram.com/fc_dinaz_vyshgorod

В украинском футболе появилась еще одна проблемная команда. К сожалению, в итоге она может не доиграть нынешний сезон.

Вышгородский "Диназ" имеет серьезные проблемы с финансами, из-за которых может быть вынужден сняться с чемпионата Первой лиги по футболу, пишет Sport.ua.

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Ожидается, что какая-то конкретика появится в середине февраля. Пока что команда имеет серьезные задолженности.

Игроки ФК "Диназ". Фото: instagram.com/fc_dinaz_vyshgorod

Что известно о ситуации в "Диназе"

Известно, что несколько футболистов уже покинули клуб. В команде есть серьезные задолженности по зарплате перед игроками и тренерским штабом.

На данный момент "Диназ", который пока возглавляет Александр Рябоконь, находится на 15 месте в группе "Выбывание" Первой лиги, набрав всего лишь 13 очков.

Следующий матч по расписанию он должен сыграть 30 марта против "Миная".

Напомним, бывший тренер сборной Украины дал прогноз относительно будущего игрока "Челси" Михаила Мудрика. Его сейчас обвиняют в допинге.

Мудрик пока ожидает результатов пробы B. Они должны появиться уже в этом месяце.

Один из лидеров киевского "Динамо" летом может сменить клуб. За ним "охотятся" зарубежные команды.

В сети опубликовали видео странной тренировки украинки Ярославы Магучих. Она не знала, что ее снимают.