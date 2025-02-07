Известный легионер Динамо захотел вернуться в киевский клуб

Решат Рамадани в футболке "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Футболист молодежной сборной Македонии Решат Рамадани поделился впечатлением о своем будущем. Молодой защитник хотел бы вернуться в киевское "Динамо".

Контракт игрока принадлежит украинскому клубу, напоминает официальный YouTube-канал "Динамо".

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Решат Рамадани отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Рамадани сыграл против "Динамо"

В стартовом составе "Шкендии", которая лидирует в турнирной таблице чемпионата Северной Македонии, на поле вышел 21-летний Решат Рамадани. Весной 2023 года "Динамо" выкупило его контракт за 250 тысяч евро, но год спустя футболист вернулся в "Шкендию" на правах аренды.

Перед товарищеским матчем команд защитник признался в желании вернуться в "Динамо" летом 2025 года. Рамадани заявил, что добился внушительного прогресса в своей игре за последнее время и готов к вызовам в составе "бело-синих".

"Мне необходимо игровое время для того, чтобы становиться лучше. У меня есть эмоции по отношению к "Динамо". Хотелось сыграть по тайму за каждую команду. И я готов вернуться в Киев. Почему бы нет, если я нужен "Динамо", — объяснил Рамадани.

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