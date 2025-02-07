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Бывший футболист Динамо хочет вернуться в команду — о ком речь

7 февраля 2025 17:42
Станислав Костюк - Редактор
Известный легионер Динамо захотел вернуться в киевский клуб
Решат Рамадани в футболке "Динамо". Фото: пресс-служба клуба
Станислав Костюк - Редактор

Футболист молодежной сборной Македонии Решат Рамадани поделился впечатлением о своем будущем. Молодой защитник хотел бы вернуться в киевское "Динамо"

Контракт игрока принадлежит украинскому клубу, напоминает официальный YouTube-канал "Динамо". 

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Киевское "Динамо" на сборах в Турции провело очередной товарищеский матч. Соперником команды Александра Шовковского стал соперник из Северной Македонии. "Бело-синие" обыграли "Шкендию" со счетом 3:2 благодаря голу Андрея Ярмоленко и дублю Владислава Ваната. 

Решат Рамадани
Решат Рамадани отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Рамадани сыграл против "Динамо" 

В стартовом составе "Шкендии", которая лидирует в турнирной таблице чемпионата Северной Македонии, на поле вышел 21-летний Решат Рамадани. Весной 2023 года "Динамо" выкупило его контракт за 250 тысяч евро, но год спустя футболист вернулся в "Шкендию" на правах аренды. 

Перед товарищеским матчем команд защитник признался в желании вернуться в "Динамо" летом 2025 года. Рамадани заявил, что добился внушительного прогресса в своей игре за последнее время и готов к вызовам в составе "бело-синих". 

"Мне необходимо игровое время для того, чтобы становиться лучше. У меня есть эмоции по отношению к "Динамо". Хотелось сыграть по тайму за каждую команду. И я готов вернуться в Киев. Почему бы нет, если я нужен "Динамо", — объяснил Рамадани. 

Напомним, еще один профессиональный украинский футбольный клуб может прекратить существование из-за серьезных проблем. 

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский не отпустил в известные клубы сразу двух перспективных игроков команды. 

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