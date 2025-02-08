Роман Безус назвал главного лидера сборной Украины

Роман Безус. Фото: instagram.com/romabezus

Полузащитник кипрской "Омонии" Роман Безус высказал мнение относительно футболистов сборной Украины. Он определил лучших в команде.

Об этом Безус рассказал в интервью YouTube-каналу "Взбірна".

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Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Кто лучший в сборной Украины

По словам Безуса, огромные перспективы есть у центрбека сборной Украины и английского "Борнмута" Ильи Забарного.

Роман рассказал, что с удовольствием наблюдает за игрой и прогрессом Ильи и считает его очень спокойным человеком.

Безус ждет трансфер Забарного в топовый клуб уже следующим летом. В перспективе Роман считает Илью одним из лучших защитников мира.

Также бывший игрок сборной Украины выделил левого защитника "Эвертона" Виталия Миколенко. В уроженце Черкасс он выделил его человеческие и бойцовские качества.

Виталий Миколенко. Фото: instagram.com/mikola_16

Вспоминая Михаила Мудрика, Безус отметил, что у того есть перспективы, хотя сейчас возникли определенные проблемы.

На вопрос о лидерских качествах Мудрика в сборной Безус заявил, что моментами Михаил действительно выполнял эту роль, но он пытался играть пользуясь своей индивидуальной игрой. Большую роль в построении игры Безус выделил у Забарного.

Напомним, киевское "Динамо" в товарищеской игре выпустило на поле 18-летнего гиганта, который в будущем может стать звездой команды.

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