Роман Безус помог Омонии разгромить соперника в Кубке Кипра — видео

Роман Безус. Фото: "Омония"

В матче 1/8 финала Кубка Кипра сыграли "Омония" и "Китиу". В составе хозяев вышел на поле украинский ветеран футбола Роман Безус.

Команда украинца завершила матч со счетом 7:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Результативная игра Безуса

Роман вышел на матч в стартовом составе и забил мяч и сделал ассист.

Свой первый гол в 2025 году Безус забил на 52-й минуте. Украинец идеально исполнил штрафной, послав мяч точно под правую штангу ворот.

На 59-й Безус взялся подавать угловой и после его навеса Эвандру забил гол.

Отметим, что на стадии чвертьфиналов Кубка Кипра "Омония" с Безусом сырает против АЕЛа.

Омония — Китиу — 7:0

Голы: Лоизу, 8, 69, Эвандру, 11, 59, Кезос, 39 (автогол), Безус, 52, Неофиту, 89.

Безус лишь недавно восстановился от тяжелой травмы. 34-летний игрок пока сыграл в четырех матчах, где забил мяч и сделал ассист.

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