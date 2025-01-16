Роман Безус помог Омонии разгромить соперника в Кубке Кипра — видео

Экс-игрок сборной Украины забил очень красивый гол — видео
В матче 1/8 финала Кубка Кипра сыграли "Омония" и "Китиу". В составе хозяев вышел на поле украинский ветеран футбола Роман Безус.
Команда украинца завершила матч со счетом 7:0, сообщил портал Новини.LIVE.
Результативная игра Безуса
Роман вышел на матч в стартовом составе и забил мяч и сделал ассист.
Свой первый гол в 2025 году Безус забил на 52-й минуте. Украинец идеально исполнил штрафной, послав мяч точно под правую штангу ворот.
На 59-й Безус взялся подавать угловой и после его навеса Эвандру забил гол.
Отметим, что на стадии чвертьфиналов Кубка Кипра "Омония" с Безусом сырает против АЕЛа.
Омония — Китиу — 7:0
Голы: Лоизу, 8, 69, Эвандру, 11, 59, Кезос, 39 (автогол), Безус, 52, Неофиту, 89.
Безус лишь недавно восстановился от тяжелой травмы. 34-летний игрок пока сыграл в четырех матчах, где забил мяч и сделал ассист.
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