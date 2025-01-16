Роман Безус допоміг Омонії розгромити суперника в Кубку Кіпру — відео

Роман Безус. Фото: "Омонія"

У матчі 1/8 фіналу Кубка Кіпру зіграли "Омонія" та "Кітіу". У складі господарів вийшов на поле український ветеран футболу Роман Безус.

Команда українця завершила матч із рахунком 7:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Результативна гра Безуса

Роман вийшов на матч у стартовому складі та забив м'яч і зробив асист.

Свій перший гол у 2025 році Безус забив на 52-й хвилині. Українець ідеально виконав штрафний, пославши м'яч точно під праву штангу воріт.

На 59-й хвилині Безус взявся подавати кутовий і після його навісу Евандру забив гол.

Зазначимо, що на стадії чвертьфіналів Кубка Кіпру "Омонія" з Безусом зіграє проти АЕЛа.

Омонія — Кітіу — 7:0

Голи: Лоїзу, 8, 69, Евандру, 11, 59, Кезос, 39 (автогол), Безус, 52, Неофіту, 89.

Безус не так давно відновився від важкої травми, через яку пропустив сім місяців. 34-річний гравець поки зіграв у чотирьох матчах, де забив м'яч і зробив асист.

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