Роман Безус допоміг Омонії розгромити суперника в Кубку Кіпру — відео

Ексгравець збірної України забив дуже красивий гол — відео
У матчі 1/8 фіналу Кубка Кіпру зіграли "Омонія" та "Кітіу". У складі господарів вийшов на поле український ветеран футболу Роман Безус.
Команда українця завершила матч із рахунком 7:0, повідомив портал Новини.LIVE.
Результативна гра Безуса
Роман вийшов на матч у стартовому складі та забив м'яч і зробив асист.
Свій перший гол у 2025 році Безус забив на 52-й хвилині. Українець ідеально виконав штрафний, пославши м'яч точно під праву штангу воріт.
На 59-й хвилині Безус взявся подавати кутовий і після його навісу Евандру забив гол.
Зазначимо, що на стадії чвертьфіналів Кубка Кіпру "Омонія" з Безусом зіграє проти АЕЛа.
Омонія — Кітіу — 7:0
Голи: Лоїзу, 8, 69, Евандру, 11, 59, Кезос, 39 (автогол), Безус, 52, Неофіту, 89.
Безус не так давно відновився від важкої травми, через яку пропустив сім місяців. 34-річний гравець поки зіграв у чотирьох матчах, де забив м'яч і зробив асист.
Нагадаємо, відомий інсайдер Ігор Бурбас прокоментував слова президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса, який погрожував йому судом.
У Українській асоціації футболу визначилися з кандидатами на посади головних тренерів юнацьких збірних.
Воротар збірної України Анатолій Трубін може перейти до чемпіонату Німеччини.
Керівництво "Металіста 1925″ з Першої ліги розпочало негласне протистояння з донецьким "Шахтарем.
Читайте Новини.LIVE!