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Безус уперше зіграв за сім місяців

11 листопада 2024 06:46
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Роман Безус повернувся на поле після тяжкої травми, отриманої у матчі за Омонію
Роман Безус. Фото: instagram.com/romabezus/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Український півзахисник Роман Безус повернувся на поле після тяжкої травми. Перед ушкодженням футболіст показував феноменальну гру як для чемпіонату Кіпру.

За сім місяців ексфутболіст збірної України зіграв за "Омонію", повідомив портал Новини.LIVE.

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Роман Безус зазнав травми. Фото: instagram.com/romabezus/

Безус знову в строю

У матчі десятого туру чемпіонату Кіпру "Омонія" грала проти "Ромренії Арадипа".

Український 34-річний ветеран на 77-й хвилині замінив Маріуша Степнінського та за відведений йому час результативними діями не відзначився.

Зазначимо, що "Омонія" виграла матч з рахунком 5:3.

Безус отримав травму 14 квітня 2024 року на десятій хвилині гри з "Анортосісом". На момент отримання пошкодження Роман був одним із лідерів "Омонії".

Українець перейшов до "Омонії" з бельгійського "Гента" влітку 2022 року. За цей період Роман у 75 матчах за кіпріотів забив 18 голів та зробив 14 асистів.

Нагадаємо, президент футбольного клубу "Інгульець" Олександр Поворознюк перевів гравців на мінімальну зарплатню.

У футбольній медіалізі у Львові сталася бійка між клубом Артема Мілевського та блогера з "RUH".

Також відомо, де і коли у Вінниці попрощаються з колишнім українським боксером та шоуменом В'ячеславом Узєлковим.

українські легіонери (футбол) Роман Безус Омонія футбол Кіпр

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