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Безус забив гарний гол за Омонію і став найкращим бомбардиром клубу

27 січня 2024 21:32
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Агабекян Карен
редактор
Безус забив гарний гол за Омонію і став найкращим бомбардиром клубу
Український півзахисник Роман Безус. Фото: facebook.com/ACOmoniaNicosia
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках 21 туру чемпіонату Кіпру український форвард "Омонії" Роман Безус забив у ворота "Пафосу". Щоправда, його команда поступилася супернику.

Українець став найкращим бомбардиром своєї команди у всіх турнірах, повідомив портал Новини.LIVE.

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Голи: Безус, 27 — Валакарі, 14, Танкович, 87

"Омонія" та "Пафос" конкурують за лідерство в чемпіонаті Кіпру. Оскільки гості перемогли, їм вдалося обійти команду Безуса в чемпіонаті.

Гості забили першими на 14-й хвилині, а на 27-й Безус красиво зрівняв рахунок. Після закидання з флангу Роман пробив парашютом над голкіпером.

Забитий м'яч став для Безуса десятим у всіх турнірах. Українцю вдалося наздогнати Андронікоса Какуліса у списку найкращих бомбардирів команди. При цьому Роман має більше гольових передач — вісім проти шести асистів.

Зазначимо, що цього сезону Безус зіграв за команду у 24 матчах. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 33-річного українця у 600 тисяч євро.

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футбол
Кіпр
українські легіонери (футбол)
Роман Безус
Омонія

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