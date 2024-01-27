Безус забив гарний гол за Омонію і став найкращим бомбардиром клубу
У рамках 21 туру чемпіонату Кіпру український форвард "Омонії" Роман Безус забив у ворота "Пафосу". Щоправда, його команда поступилася супернику.
Українець став найкращим бомбардиром своєї команди у всіх турнірах, повідомив портал Новини.LIVE.
Безус — зірка чемпіонату Кіпру
"Омонія" — "Пафос" — 1:2
Голи: Безус, 27 — Валакарі, 14, Танкович, 87
"Омонія" та "Пафос" конкурують за лідерство в чемпіонаті Кіпру. Оскільки гості перемогли, їм вдалося обійти команду Безуса в чемпіонаті.
Гості забили першими на 14-й хвилині, а на 27-й Безус красиво зрівняв рахунок. Після закидання з флангу Роман пробив парашютом над голкіпером.
Забитий м'яч став для Безуса десятим у всіх турнірах. Українцю вдалося наздогнати Андронікоса Какуліса у списку найкращих бомбардирів команди. При цьому Роман має більше гольових передач — вісім проти шести асистів.
Зазначимо, що цього сезону Безус зіграв за команду у 24 матчах. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 33-річного українця у 600 тисяч євро.
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