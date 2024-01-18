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Безус на Кипре деклассировал российскую Красаву

18 января 2024 23:51
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Агабекян Карен
редактор
Безус на Кипре деклассировал российскую Красаву
Полузащитник "Омонии" Роман Безус. Фото: sport-fm.com.cy
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В 1/8 финала Кубка Кипра "Омония" сыграла с "Ипсонасом", также известным как "Красава" российского блогера Евгения Савина. За хозяев с первых минут матча вышел на поле украинский полузащитник Роман Безус.

"Омония" выиграла у "Красавы" со счетом 3:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что "Красава" представляет второй по силе дивизион Кипра, тогда как "Омония" — один из лидеров кипрского футбола.

Безус был одним из творцов победы

В середине первого тайма "Омония" дважды отличилась в воротах соперника. Сначала забил гол Какулис, а затем Безус отличился ассистом на Летекса, который мощно пробил из острого угла.

Второй ассист Безус сделал в начале второго раунда. Его подача из углового привела к автоголу Бен Халека.

Отметим, что в текущем сезоне у Безуса в 23 матчах девять голов и девять ассистов.

Кубок Кипра. 1/8 финала

"Омония" — "Ипсонас" — 3:0

Голы: Какулис, 23, Летекс, 26, Бен Халек, 49 (авт.)

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Кипр
украинские легионеры (футбол)
Роман Безус

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