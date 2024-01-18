Безус на Кипре деклассировал российскую Красаву
В 1/8 финала Кубка Кипра "Омония" сыграла с "Ипсонасом", также известным как "Красава" российского блогера Евгения Савина. За хозяев с первых минут матча вышел на поле украинский полузащитник Роман Безус.
"Омония" выиграла у "Красавы" со счетом 3:0, сообщил портал Новини.LIVE.
Отметим, что "Красава" представляет второй по силе дивизион Кипра, тогда как "Омония" — один из лидеров кипрского футбола.
Безус был одним из творцов победы
В середине первого тайма "Омония" дважды отличилась в воротах соперника. Сначала забил гол Какулис, а затем Безус отличился ассистом на Летекса, который мощно пробил из острого угла.
Второй ассист Безус сделал в начале второго раунда. Его подача из углового привела к автоголу Бен Халека.
Отметим, что в текущем сезоне у Безуса в 23 матчах девять голов и девять ассистов.
Кубок Кипра. 1/8 финала
"Омония" — "Ипсонас" — 3:0
Голы: Какулис, 23, Летекс, 26, Бен Халек, 49 (авт.)
Напомним, Судаков остается — "Шахтер" продаст другого полузащитника.
Милевский высказался об обыске в своем доме.
Мудрик уйдет из "Челси" вслед за Почеттино.
"Арсенал" хочет заменить Зинченко звездным футболистом.
"Динамо" может вернуть одного из своих звездных легионеров.
"Динамо" купит защитника из Европы в конкуренцию к Попову и Дячуку.
Читайте Новини.LIVE!