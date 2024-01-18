Безус на Кіпрі декласував російську Красаву
У 1/8 фіналу Кубка Кіпру "Омонія" зіграла з "Іпсонасом", також відомим як "Красава" російського блогера Євгена Савіна. За господарів з перших хвилин матчу вийшов на поле український півзахисник Роман Безус.
"Омонія" виграла у "Красави" з рахунком 3:0, повідомив портал Новини.LIVE.
Зазначимо, що "Красава" представляє другий за силою дивізіон Кіпру, тоді як "Омонія" — один із лідерів кіпрського футболу.
Безус був одним із творців перемоги
У середині першого тайму "Омонія" двічі відзначилася у воротах суперника. Спочатку забив гол Какуліс, а потім Безус відзначився асистом на Летексі, який потужно пробив із гострого кута.
Другий асист Безус зробив на початку другого тайму. Його подача з кутового привела до автогол Бен Халека.
Зазначимо, що у поточному сезоні у Безуса у 23 матчах дев'ять голів та дев'ять асистів.
Кубок Кіпру. 1/8 фіналу
"Омонія" — "Іпсонас" — 3:0
Голи: Какуліс, 23, Летекс, 26, Бен Халек, 49 (авт.)
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