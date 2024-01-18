Безус на Кіпрі декласував російську Красаву

Півзахисник "Омонії" Роман Безус. Фото: sport-fm.com.cy

У 1/8 фіналу Кубка Кіпру "Омонія" зіграла з "Іпсонасом", також відомим як "Красава" російського блогера Євгена Савіна. За господарів з перших хвилин матчу вийшов на поле український півзахисник Роман Безус.

"Омонія" виграла у "Красави" з рахунком 3:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що "Красава" представляє другий за силою дивізіон Кіпру, тоді як "Омонія" — один із лідерів кіпрського футболу.

Безус був одним із творців перемоги

У середині першого тайму "Омонія" двічі відзначилася у воротах суперника. Спочатку забив гол Какуліс, а потім Безус відзначився асистом на Летексі, який потужно пробив із гострого кута.

Другий асист Безус зробив на початку другого тайму. Його подача з кутового привела до автогол Бен Халека.

Зазначимо, що у поточному сезоні у Безуса у 23 матчах дев'ять голів та дев'ять асистів.

Кубок Кіпру. 1/8 фіналу

"Омонія" — "Іпсонас" — 3:0

Голи: Какуліс, 23, Летекс, 26, Бен Халек, 49 (авт.)

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