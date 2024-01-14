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Экс-игрок Динамо и Днепра стал звездой чемпионата Кипра

14 января 2024 08:40
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Агабекян Карен
редактор
Экс-игрок Динамо и Днепра стал звездой чемпионата Кипра
Украинский полузащитник Роман Безус. Фото: sport-fm.com.cy
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В чемпионате Кипра по футболу в составе "Омонии" выступает бывший игрок киевского "Динамо", "Днепра" и сборной Украины Роман Безус. В текущем сезоне полузащитник наконец стал основным футболистом.

К тому же он начал играть результативно, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что футболист перебрался в "Омонию" из бельгийского "Гента" в августе 2022 года.

Как сияет Безус на Кипре

Сразу после перехода в "Омонию" Безуса первый сезон использовали как игрока ротации. Украинец выходил в 36 играх во всех турнирах, но в среднем его игровое время составило 38,4 минуты.

В прошлом сезоне Роман забил четыре мяча и столько же отдал результативных передач.

В нынешнем сезоне положение украинца улучшилось. Безус сыграл в 21 матче, проводя в среднем 68,8 минут на поле.

Также в нынешнем сезоне у Романа девять забитых мячей и пять голевых передач. Интересно, что украинец шесть раз отличался в четырех матчах Лиги конференций.

Еще больше удивляют в 33-летнем украинце его дальние удары, которыми он начал часто распечатывать ворота соперников.

"Омония" идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Кипра. Команда Безуса отстает на два очка от "Анортосиса" и на четыре от АПОЭЛа.

Напомним, у "Динамо" появился новый тренер — что о нем известно.

Украинского форварда Артема Довбика избили на тренировке "Жироны".

"Динамо" может продать двух игроков в зарубежные клубы.

Довбик получит предложение с АПЛ — украинцем интересуются два клуба.

Сергей Ребров выбрал соперника для сборной Украины перед квалификацией на Евро-2024.

футбол
Кипр
украинские легионеры (футбол)
Роман Безус

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