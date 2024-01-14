Экс-игрок Динамо и Днепра стал звездой чемпионата Кипра
В чемпионате Кипра по футболу в составе "Омонии" выступает бывший игрок киевского "Динамо", "Днепра" и сборной Украины Роман Безус. В текущем сезоне полузащитник наконец стал основным футболистом.
К тому же он начал играть результативно, сообщил портал Новини.LIVE.
Отметим, что футболист перебрался в "Омонию" из бельгийского "Гента" в августе 2022 года.
Как сияет Безус на Кипре
Сразу после перехода в "Омонию" Безуса первый сезон использовали как игрока ротации. Украинец выходил в 36 играх во всех турнирах, но в среднем его игровое время составило 38,4 минуты.
В прошлом сезоне Роман забил четыре мяча и столько же отдал результативных передач.
В нынешнем сезоне положение украинца улучшилось. Безус сыграл в 21 матче, проводя в среднем 68,8 минут на поле.
Также в нынешнем сезоне у Романа девять забитых мячей и пять голевых передач. Интересно, что украинец шесть раз отличался в четырех матчах Лиги конференций.
Еще больше удивляют в 33-летнем украинце его дальние удары, которыми он начал часто распечатывать ворота соперников.
"Омония" идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Кипра. Команда Безуса отстает на два очка от "Анортосиса" и на четыре от АПОЭЛа.
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