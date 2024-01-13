Колишній гравець Динамо та збірної України забив неймовірний гол на Кіпрі — відео

Український півзахисник "Омонії" Роман Безус. Фото: sport-fm.com.cy

У матчі дев'ятнадцятого туру чемпіонату Кіпру "Омонія" приймала аутсайдера турніру "Доксу". За господарів із перших хвилин матчу вийшов на поле український півзахисник Роман Безус.

Українець у цій грі відзначився голом, повідомив портал Новини.LIVE.

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На шістнадцятій хвилині матчу Безус наважився на дальній удар, після якого м'яч влетів у ворота та рахунок став 2:0.

Потім до великої перерви "Омонія" ще двічі відзначилася у воротах суперника. У другій половині команди обмінялися голами та рахунок став 5:1.

Зазначимо, що перемога залишила "Омонію" на третьому місці у турнірній таблиці. Команда Безуса відстає на два очки від "Анортосіса" та на чотири від АПОЕЛу. "Докса" йде на останній четвертій позиції.

У поточному сезоні Безус у матчах за "Омонію" забив три м'ячі і зробив чотири результативні передачі.

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