Бывший игрок Динамо и сборной Украины забил невероятный гол на Кипре — видео

Украинский полузащитник "Омонии" Роман Безус. Фото: sport-fm.com.cy

В матче девятнадцатого тура чемпионата Кипра "Омония" принимала аутсайдера турнира "Доксу". За хозяев с первых минут матча вышел на поле украинский полузащитник Роман Безус.

Украинец в этой игре отличился голом, сообщил портал Новини.LIVE.

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На шестнадцатой минуте матча Безус решился на дальний удар, после которого мяч влетел в ворота и счет стал 2:0.

Затем до большого перерыва "Омония" еще дважды отличилась в воротах соперника. Во второй половине команды обменялись голами и счет стал 5:1.

Отметим, что победа оставила "Омонию" на третьем месте в турнирной таблице. Команда Безуса отстает на два очка от "Анортосиса" и на четыре от АПОЭЛа. "Докса" идет на последней четвертой позиции.

В текущем сезоне Безус в матчах за "Омонию" забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

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