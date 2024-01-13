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Бывший игрок Динамо и сборной Украины забил невероятный гол на Кипре — видео

13 января 2024 22:04
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Агабекян Карен
редактор
Бывший игрок Динамо и сборной Украины забил невероятный гол на Кипре — видео
Украинский полузащитник "Омонии" Роман Безус. Фото: sport-fm.com.cy
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В матче девятнадцатого тура чемпионата Кипра "Омония" принимала аутсайдера турнира "Доксу". За хозяев с первых минут матча вышел на поле украинский полузащитник Роман Безус.

Украинец в этой игре отличился голом, сообщил портал Новини.LIVE.

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На шестнадцатой минуте матча Безус решился на дальний удар, после которого мяч влетел в ворота и счет стал 2:0.

Затем до большого перерыва "Омония" еще дважды отличилась в воротах соперника. Во второй половине команды обменялись голами и счет стал 5:1.

Отметим, что победа оставила "Омонию" на третьем месте в турнирной таблице. Команда Безуса отстает на два очка от "Анортосиса" и на четыре от АПОЭЛа. "Докса" идет на последней четвертой позиции.

В текущем сезоне Безус в матчах за "Омонию" забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

Напомним, у "Динамо" появился новый тренер — что о нем известно.

Украинского форварда Артема Довбика избили на тренировке "Жироны".

"Динамо" может продать двух игроков в зарубежные клубы.

Довбик получит предложение с АПЛ — украинцем интересуются два клуба.

Сергей Ребров выбрал соперника для сборной Украины перед квалификацией на Евро-2024.

футбол
Кипр
украинские легионеры (футбол)
Роман Безус

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