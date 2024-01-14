Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ексгравець Динамо та Дніпра став зіркою чемпіонату Кіпру arrow

Ексгравець Динамо та Дніпра став зіркою чемпіонату Кіпру

14 січня 2024 08:40
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Ексгравець Динамо та Дніпра став зіркою чемпіонату Кіпру
Український півзахисник Роман Безус. Фото: sport-fm.com.cy
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У чемпіонаті Кіпру з футболу у складі "Омонії" виступає колишній гравець київського "Динамо", "Дніпра" та збірної України Роман Безус. Цього сезону півзахисник нарешті став основним футболістом.

До того ж він почав грати результативно, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Зазначимо, що футболіст перебрався до "Омонії" з бельгійського "Гента" у серпні 2022 року.

Як сяє Безус на Кіпрі

Відразу після переходу до "Омонії" Безуса перший сезон використали як гравця ротації. Українець виходив у 36 іграх у всіх турнірах, але в середньому його ігровий час становив 38,4 хвилини.

Минулого сезону Роман забив чотири м'ячі та стільки ж віддав результативних передач.

Нинішнього сезону становище українця покращилося. Безус зіграв у 21 матчі, проводячи в середньому 68,8 хвилини на полі.

Також у нинішньому сезоні Роман має дев'ять забитих м'ячів та п'ять гольових передач. Цікаво, що українець шість разів відзначався у чотирьох матчах Ліги конференцій.

Ще більше вражають у 33-річному українці його дальні удари, якими він почав часто розпечатувати ворота суперників.

"Омонія" йде на третьому місці у турнірній таблиці чемпіонату Кіпру. Команда Безуса відстає на два очки від "Анортосіса" та на чотири від АПОЕЛу.

Нагадаємо, у "Динамо" з'явився новий тренер — що про нього відомо.

Українського форварда Артема Довбика побили на тренуванні "Жирони".

"Динамо" може продати двох гравців у закордонні клуби.

Довбик отримає пропозицію з АПЛ — українцем цікавляться два клуби.

Сергій Ребров вибрав суперника для збірної України перед кваліфікацією на Євро-2024.

футбол
Кіпр
українські легіонери (футбол)
Роман Безус

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі