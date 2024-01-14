Ексгравець Динамо та Дніпра став зіркою чемпіонату Кіпру

Український півзахисник Роман Безус. Фото: sport-fm.com.cy

У чемпіонаті Кіпру з футболу у складі "Омонії" виступає колишній гравець київського "Динамо", "Дніпра" та збірної України Роман Безус. Цього сезону півзахисник нарешті став основним футболістом.

До того ж він почав грати результативно, повідомив портал Новини.LIVE.

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Як сяє Безус на Кіпрі

Відразу після переходу до "Омонії" Безуса перший сезон використали як гравця ротації. Українець виходив у 36 іграх у всіх турнірах, але в середньому його ігровий час становив 38,4 хвилини.

Минулого сезону Роман забив чотири м'ячі та стільки ж віддав результативних передач.

Нинішнього сезону становище українця покращилося. Безус зіграв у 21 матчі, проводячи в середньому 68,8 хвилини на полі.

Також у нинішньому сезоні Роман має дев'ять забитих м'ячів та п'ять гольових передач. Цікаво, що українець шість разів відзначався у чотирьох матчах Ліги конференцій.

Ще більше вражають у 33-річному українці його дальні удари, якими він почав часто розпечатувати ворота суперників.

"Омонія" йде на третьому місці у турнірній таблиці чемпіонату Кіпру. Команда Безуса відстає на два очки від "Анортосіса" та на чотири від АПОЕЛу.

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