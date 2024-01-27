Безус забил красивый гол за Омонию и стал лучшим бомбардиром клуба

Украинский полузащитник Роман Безус. Фото: facebook.com/ACOmoniaNicosia

В рамках 21-го тура чемпионата Кипра украинский форвард "Омонии" Роман Безус забил в ворота "Пафоса". Правда, его команда уступила сопернику.

Украинец стал лучшим бомбардиром своей команды во всех турнирах, сообщил портал Новини.LIVE.

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Омония — Пафос — 1:2

Голы: Безус, 27 — Валакари, 14, Танкович, 87

"Омония" и "Пафос" конкурируют за лидерство в чемпионате Кипра. Поскольку гости победили, то им удалось обойти команду Безуса в чемпионате.

Гости забили первыми на 14-й минуте, а на 27-й Безус красиво сравнял счет. После заброса с фланга Роман пробил парашутом над голкипером.

Забитый мяч стал для Безуса десятым во всех турнирах. Украинцу удалось догнать Андроникоса Какулиса в списке лучших бомбардиров команды. При этом у Романа больше голевых передач — восемь против шести ассистов.

Отметим, что в текущем сезоне Безус сыграл за команду в 24 матчах. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 33-летнего украинца в 600 тысяч евро.

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