Безус забил красивый гол за Омонию и стал лучшим бомбардиром клуба
В рамках 21-го тура чемпионата Кипра украинский форвард "Омонии" Роман Безус забил в ворота "Пафоса". Правда, его команда уступила сопернику.
Украинец стал лучшим бомбардиром своей команды во всех турнирах, сообщил портал Новини.LIVE.
Безус — звезда чемпионата Кипра
Омония — Пафос — 1:2
Голы: Безус, 27 — Валакари, 14, Танкович, 87
"Омония" и "Пафос" конкурируют за лидерство в чемпионате Кипра. Поскольку гости победили, то им удалось обойти команду Безуса в чемпионате.
Гости забили первыми на 14-й минуте, а на 27-й Безус красиво сравнял счет. После заброса с фланга Роман пробил парашутом над голкипером.
Забитый мяч стал для Безуса десятым во всех турнирах. Украинцу удалось догнать Андроникоса Какулиса в списке лучших бомбардиров команды. При этом у Романа больше голевых передач — восемь против шести ассистов.
Отметим, что в текущем сезоне Безус сыграл за команду в 24 матчах. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 33-летнего украинца в 600 тысяч евро.
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