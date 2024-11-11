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Безус впервые сыграл за семь месяцев

11 ноября 2024 06:46
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Роман Безус вернулся на поле после тяжелой травмы, полученной в матче за Омонию
Роман Безус. Фото: instagram.com/romabezus/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Украинский полузащитник Роман Безус вернулся на поле после тяжелой травмы. Перед повреждением футболист показывал феноменальную игру как для чемпионата Кипра.

Спустя семь месяцев экс-футболист сборной Украины сыграл за "Омонию", сообщил портал Новини.LIVE.

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Роман Безус отримав травму. Фото: instagram.com/romabezus/

Безус снова в строю

В матче десятого тура чемпионата Кипра "Омония" играла против "Рмрнии Арадипа".

Украинский 34-летний ветеран на 77-й минуте заменил Мариуша Степнинского и за отведенное ему время результативными действиями не отличался.

Отметим, что "Омония" выиграла матч со счетом 5:3.

Безус получил травму 14 апреля 2024 года на десятой минуте игры с "Анортосисом". На момент получения повреждения Роман был одним из лидеров "Омонии".

Украинец перешел в "Омонию" из бельгийского "Гента" летом 2022 года. За этот период Роман в 75 матчах за киприотов забил 18 голов и сделал 14 ассистов.

Напомним, президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк перевел игроков на минимальную зарплату.

В футбольной медиалиге во Львове случилась драка между клубом Артема Милевского и блогера из "RUH".

Также известно, где и когда в Виннице попрощаются с бывшим украинским боксером и шоуменом Вячеславом Узелковым.

украинские легионеры (футбол) Роман Безус Омония футбол Кипр

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