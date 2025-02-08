Роман Безус назвав головного лідера збірної України

Роман Безус. Фото: instagram.com/romabezus

Півзахисник кіпрської "Омонії" Роман Безус висловив думку щодо футболістів збірної України. Він визначив найкращих в команді.

Про це Безус розповів в інтерв’ю YouTube-каналу "Взбірна".

Читайте також:

Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Хто найкращий в збірній України

За словами Безуса, величезні перспективи є у центрбека збірної України та англійського "Борнмута" Іллі Забарного.

Роман розповів, що із задоволенням спостерігає за грою та прогресом Іллі й вважає його дуже спокійною людиною.

Безус чекає на трансфер Забарного в топовий клуб наступного літа. В перспективі Роман вважає Іллю одним з найкращих захисників світу.

Також колишній гравець збірної України виділив лівого захисника "Евертона" Віталія Миколенка. В уродженцеві Черкас він виділив його людські та бійцівські якості.

Віталій Миколенко. Фото: instagram.com/mikola_16

Згадуючи Михайла Мудрика, Безус зазначив, що в того є перспективи, хоча наразі виникли певні проблеми.

На питання про лідерські якості Мудрика у збірній Безус заявив, що моментами Михайло дійсно виконував цю роль, але він намагався грати користуючись своєю індивідуальною грою. Більшу роль в побудові гри Безус виділив у Забарного.

Нагадаємо, київське "Динамо" в товариській грі випустило на поле 18-річного гіганта, який в майбутньому може стати зіркою команди.

Футболіст Андрій Воронін після кар'єри в російському футболі осів в Німеччині — чим він зараз займається.

Колишній легіонер "Динамо" Київ мріє про повернення в команду Олександра Шовковського.

Український футболіст отримав високу посаду в гранді чемпіонату Бразилії — чим він займається.