Роман Безус назвав головного лідера збірної України

Не Мудрик — Безус назвав найкращого футболіста збірної України
Півзахисник кіпрської "Омонії" Роман Безус висловив думку щодо футболістів збірної України. Він визначив найкращих в команді.
Про це Безус розповів в інтерв’ю YouTube-каналу "Взбірна".
Хто найкращий в збірній України
За словами Безуса, величезні перспективи є у центрбека збірної України та англійського "Борнмута" Іллі Забарного.
Роман розповів, що із задоволенням спостерігає за грою та прогресом Іллі й вважає його дуже спокійною людиною.
Безус чекає на трансфер Забарного в топовий клуб наступного літа. В перспективі Роман вважає Іллю одним з найкращих захисників світу.
Також колишній гравець збірної України виділив лівого захисника "Евертона" Віталія Миколенка. В уродженцеві Черкас він виділив його людські та бійцівські якості.
Згадуючи Михайла Мудрика, Безус зазначив, що в того є перспективи, хоча наразі виникли певні проблеми.
На питання про лідерські якості Мудрика у збірній Безус заявив, що моментами Михайло дійсно виконував цю роль, але він намагався грати користуючись своєю індивідуальною грою. Більшу роль в побудові гри Безус виділив у Забарного.
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