Шовковский готов отказаться от услуг одного из игроков Динамо

Максим Брагару (слева) и Александр Пихаленок. Фото: instagram.com/bragaru_45/

Полузащитник киевского "Динамо" Максим Брагару проиграл конкуренцию за место в основном составе столичной команды. Он может провести вторую половину сезона в аренде в другой команде.

Трансфер Брагару возможен уже на следующей неделе, сообщил журналист Игорь Бурбас.

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Тренерский штаб "Динамо" во главе с Александром Шовковским не нуждается в услугах одного из полузащитников команды. Максим Брагару провел в Киеве всего полгода после трансфера из "Черноморца". Он оказался в шаге от перехода в другой клуб.

Максим Брагару в составе сборной Украины борется с Ашрафом Хакими. Фото: instagram.com/bragaru_45/

Детали сделки по Брагару

Полузащитник был одним из лидеров "Черноморца" и стал первым футболистом, которого помог убедить перейти в "Динамо" Андрей Ярмоленко. Однако ставка на Максима Брагару не оправдалось. Александр Шовковский пытался встроить футболиста в игру команды, но 22-летний вингер не сумел "пробиться" в основу "Динамо".

В нынешнем сезоне Брагару сыграл за киевскую команду 19 поединков во всех турнирах. В услугах полузащитника, который способен сыграть на обоих флангах атаки, заинтересован черкасский клуб ЛНЗ. Трансфер Брагару будет означать аренду сроком до конца сезона, сделка может быть оформлена на следующей неделе.

Напомним, Михаила Мудрика ждет дисквалификация даже в том случае, если его вторая проба на допинг окажется отрицательной.

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин избегает публичности — что сейчас о нем известно.

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