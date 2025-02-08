Мілевський відмовився від Динамо заради житомирського Полісся

Артем Мілевський та Олександр Алієв спілкуються з журналістами. Фото: скриншот YouTube

Колишній форвард збірної України Артем Мілевський знову заінтригував шанувальників. Відомий спортсмен зробив вчинок, який може розчарувати вболівальників київського "Динамо".

Мілевський несподівано одягнув куртку з емблемою клубу, з яким ніколи раніше не співпрацював, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Команда медіаліги IGNIS, розвитком якої опікується Артем Мілевський, дісталася до півфіналу престижного турніру. Вона зіграла з Ruh Media Team на Ua Steel Winter Cup. Проте увагу вболівальників привернула не стільки гра, скільки новий образ популярного спортсмена.

Артем Мілевський у куртці з емблемою популярного клубу. Фото: скриншот "Трибуна"

Мілевський та "Полісся"

Колишній футболіст "Динамо" та збірної України провів матч біля бровки, спостерігаючи за грою своєї команди. Україна опинилася під владою морозу, тож Мілевському довелося ретельно одягнутися. Він вибрав пуховик, на якому була емблема "Полісся". Амбітний футбольний клуб, за який виступає навіть чемпіон світу з боксу Олександр Усик, раніше не повідомляв про співпрацю з Артемом Мілевським.

Колишній форвард збірної України став зіркою у складі київського "Динамо", за яке виступав з 2002 по 2012 роки. Мілевський тричі ставав чемпіоном країни й 4 рази здобував Кубок України у складі "біло-синіх".

Також український форвард із білоруським корінням виступав за турецький "Газіантепспор", хорватський "Хайдук", румунську "Конкордію", російський "Тосно" та білоруський "Динамо-Брест". Мілевський завершив кар'єру 2021 року у складі "Миная".

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